La nouvelle tenue extérieure de l'ASSE fait sensation. Crème et décorée de fines rayures horizontales vertes, la tunique fait l'unanimité auprès des supporters.

La réussite est incontestable. Révélé par Hummel il y a quelques jours, le maillot away a provoqué un véritable raz-de-marée. Il faut dire que la finition soignée inscrit d'emblée la pièce dans un registre lifestyle.

Dans son communiqué de presse, l'ASSE détaille sa création : "une base lumineuse crème, plus chaleureuse que le blanc traditionnel, accompagnée de fines rayures horizontales d'un vert soutenu, forment, avec un col vert au liséré bleu-blanc-rouge, la nouvelle tunique away."

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Ce choix du ton crème au lieu du blanc pur n'est pas anodin. Associé au liseré tricolore du col, il apporte une touche rétro qui casse les codes du maillot de foot classique. Une orientation stylistique assumée par l'équipementier danois. Le maillot extérieur passe d'un simple équipement sportif à un vêtement du quotidien facile à porter.

Le nouveau maillot de l'ASSE plébiscité à 92%

Un parti pris esthétique qui récolte tous les suffrages sur les réseaux sociaux. Consultés sur notre canal Instagram dans un sondage, 92% des 599 participants (557) ont plébiscité la nouvelle tunique. Et la réticence reste marginale. Seulement 1% désapprouve, et 4% ont exprimé des réserves.

Un succès foudroyant qui se traduit d'emblée dans les ventes. Dès la première journée de commercialisation, le volume des ventes a été multiplié par 20 par rapport au lancement du maillot extérieur de la saison 2025-2026. À titre de comparaison, lors de la saison 2024-2025, qui marquait pourtant le retour de l'ASSE dans l'élite, les ventes du maillot extérieur n'étaient multipliées "que" par dix.

Un raz-de-marée commercial qui confirme l'efficacité du virage lifestyle opéré par Hummel, capable d'installer la tenue stéphanoise bien au-delà des tribunes.

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