Deux victoires convaincantes en préparation, un mercato qui reste bloqué dans le sens des départs, un record d'abonnés à Geoffroy-Guichard et une nouvelle reconnaissance pour son centre de formation : à moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 2, l'actualité de l'ASSE a été particulièrement dense. Voici les quatre informations qu'il ne fallait pas manquer avant le lancement de la saison.

L'ASSE aborde désormais la dernière ligne droite avant son entrée en lice en championnat. Le stage de Divonne-les-Bains a permis à Ian Cathro de peaufiner son équipe, tandis que le club poursuit son travail en coulisses, entre ajustements d'effectif et développement de sa structure. Sur le terrain comme en dehors, cette semaine a apporté plusieurs enseignements qui permettent de mieux cerner les ambitions et les enjeux du début de saison stéphanois.

Les deux derniers matches de préparation de l'ASSE rassurent

À une semaine seulement de la reprise de la Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a bouclé son stage à Divonne-les-Bains sur une note particulièrement spectaculaire. Opposés à la formation italienne de Venise (promue en Serie A), les Verts se sont imposés au terme d'un match débridé (4-3). Une victoire référence pour engranger de la confiance, sublimée par un doublé de l'étincelant Jakob Breum, auteur d'une seconde réalisation magistrale. Au-delà des quatre buts inscrits, l’état d'esprit irréprochable des Stéphanois a marqué les esprits : toujours combatifs, ils ont su repasser devant à chaque égalisation transalpine. Seule ombre au tableau : la prestation de Gautier Larsonneur, peu rassurant et coupable sur les trois buts encaissés.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Plus tôt dans la semaine, le test face au Lausanne-Sport s'était soldé par un succès net et sans bavure (4-0). Face à une formation Suisses largement remaniée, les hommes de Ian Cathro ont totalement maîtrisé leur sujet. La seule fausse note réside dans la blessure de Ben Old, contraint de céder sa place dès la 23ᵉ minute et désormais indisponible pour six semaines en raison d'un problème à la cheville. Une mauvaise nouvelle compensée par l'entrée très remarquée de João Ferreira et la confirmation du talent de Jakob Breum, d'ores et déjà armé pour régner sur la Ligue 2.

Cette préparation estivale aura également permis l'émergence de deux révélations : Adam Baalal et Nathan Kasia. Le premier a accumulé un temps de jeu précieux avant de sceller sa pré-saison par un but face à Venise. Depuis son arrivée l'an passé, l'ailier a gravi les échelons à vitesse grand V pour devenir une alternative extrêmement crédible au poste d’ailier. Le second, pur talent de 17 ans, vient tout juste de signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2029. Ce défenseur central gaucher, également capable d'évoluer dans le couloir gauche, possède une polyvalence et un potentiel hors norme qui en font une solution d'avenir immédiate pour le groupe professionnel.

Le maillot extérieur révélé alors que le record du nombre d’abonnés dans le Chaudron tombe !

Tiendrait-on la plus grande réussite de l’ère Hummel sous le maillot stéphanois ? C'est en tout cas ce que suggère le lancement de la nouvelle tunique extérieure de l’ASSE, qui fait l'unanimité auprès des supporters. Les chiffres de vente parlent d’eux-mêmes : ce nouveau modèle s’est écoulé 20 fois plus que celui de la saison dernière lors de son lancement. Plus impressionnant encore, il surclasse le maillot du retour en Ligue 1 avec un volume de ventes multiplié par 10. La tendance ultra-positive observée pour le maillot domicile se confirme donc avec éclat, la version away réussissant même l'exploit de dépasser les ventes du maillot principal cette saison.

Cet engouement commercial se double d'une ferveur populaire inégalée. Avec 20 600 abonnés enregistrés pour le prochain exercice, l’AS Saint-Étienne pulvérise tout simplement son propre record historique en Ligue 2. Un chiffre colossal porté par la fidélité sans faille du Peuple Vert, à l'image des kops stéphanois qui affichent un taux de réabonnement vertigineux de 99 %. Tous les voyants sont au vert pour vivre une saison dans un stade Geoffroy-Guichard en fusion, en espérant désormais que les performances sur le terrain soient à la hauteur de ce soutien exceptionnel.

ASSE : mercato au point mort pour les indésirables, Lavallée débarque en renfort

L’AS Saint-Étienne se heurte à une vraie complexité sur le marché des transferts. Si la volonté d'élaguer l'effectif est claire, les propositions tardent à convaincre la direction. Pour des éléments comme Moueffek, N’Guessan, Miladinovic ou Annan, le marché stéphanois peine à s'emballer. Si le Havre garde un œil sur Moueffek, aucune offre ferme n'est parvenue sur la table. N’Guessan suscite quant à lui plusieurs sollicitations, mais les montants transmis restent jusqu'ici jugés insuffisants par l'état-major des Verts, tandis que le dossier Miladinovic demeure pour l'instant dans le flou le plus total.

La situation s'avère tout aussi délicate pour les deux plus grosses valeurs marchandes de l'effectif, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, bien que leurs cas diffèrent. Zuriko Davitashvili, l'ailier géorgien dispose de prétendants sérieux qui tournent autour des exigences financières de l'ASSE, sans qu'un accord définitif n'ait été scellé. Lucas Stassin quant à lui conserve une belle cote auprès d'écuries prestigieuses. Toutefois, un dernier exercice moins flamboyant a refroidi les ardeurs des acheteurs, hésitants à formuler des propositions à la hauteur des attentes du club.

Enfin, le dossier Pierre Ekwah vire au bras de fer psychologique. Bien que présent au stage de Divonne-les-Bains, le milieu de terrain doit composer avec la fronde des supporters, matérialisée par plusieurs banderoles hostiles à son encontre. Son départ apparaît désormais inéluctable, même si Saint-Étienne devra se résoudre à concéder une nette moins-value par rapport au montant investi lors de son arrivée.

Pour pallier le départ d'Issiaka Touré et combler la blessure du jeune Houngbo-Civier, la cellule de recrutement s'est activée au poste de gardien de but. L’ASSE enregistre l’arrivée de Lucas Lavallée (23 ans) en qualité de troisième portier. Formé au Paris Saint-Germain, le portier sort d'un exercice plein en National sous les couleurs de la Berrichonne de Châteauroux, où il s'était imposé comme un titulaire indiscutable. Il s'est engagé pour une saison dans le Forez.

L’ASSE parmi les meilleures académies de France

Un récent classement des meilleurs centres de formation de l'Hexagone a été établi en composant le onze type des plus fortes valeurs marchandes issues de chaque académie. Sans surprise, le Stade Rennais trône en tête de ce palmarès, mais l’AS Saint-Étienne parvient à se hisser fièrement dans le top 10 français. La valeur globale de ce onze formé dans le Forez est estimée à 184 millions d’euros, un montant largement tiré vers le haut par William Saliba, dont la cote atteint désormais la barre astronomique des 100 millions d'euros. Son ancien compère de la défense centrale, Wesley Fofana, s'impose comme le deuxième maillon le plus cher de cette équipe, évalué à 28 millions d’euros.

Au sein de ce onze d'exception, deux éléments portent encore la tunique verte aujourd'hui : le jeune Kevin Pedro, désormais bien installé dans la rotation du groupe professionnel, et N’Guessan, actuellement sur le départ sans avoir pu véritablement s'imposer en équipe première. Ce classement met en lumière le savoir-faire historique de l'ASSE dans le secteur défensif. En revanche, le constat est plus contrasté pour les profils offensifs et les milieux de terrain : malgré un potentiel évident, certains talents passés par l'Étrat peinent encore à franchir un palier au plus haut niveau, à l’image de Lucas Gourna-Douath ou de Mathis Amougou.