L’ASSE se déplacera au Mans juste après le Nouvel An, pour lancer sa phase retour de l’exercice 2025-2026, lors de la 18ᵉ journée de championnat. Le premier match des Verts en 2026 a été programmé.

Lors de la 10ᵉ journée de Ligue 2, les Manceaux sont venus s’imposer à Geoffroy Guichard. Une défaite amère pour les Stéphanois qui auront certainement soif de revanche dans la Sarthe. Les Verts ont livré une prestation brouillonne, manquant de maîtrise et de rigueur défensive. Rapidement menés, ils avaient pourtant su réagir grâce à un superbe coup franc de Florian Tardieu, mais leurs erreurs ont ensuite permis aux Manceaux de reprendre l’avantage et de creuser l’écart en seconde période.

Malgré un penalty transformé en fin de match, l’ASSE n’a jamais semblé en mesure d’inverser la tendance. Ce revers, concédé à domicile, met en lumière les difficultés persistantes du groupe d’Eirik Horneland, encore trop fragile défensivement et irrégulier dans le jeu. Une piqûre de rappel alors que le club stéphanois ambitionne de rester dans le haut du tableau de Ligue 2.

Déplacement périlleux pour l’ASSE dans la Sarthe

Ces dernières années, l’ASSE n’a pas eu l’occasion de beaucoup se rendre dans la Sarthe. Avant cette saison, les stéphanois et les Manceaux ne s’étaient plus croisés depuis 2009-2010. Lors des 5 saisons du Mans en Ligue 1, les Verts n’ont gagné qu’une fois. Une victoire qui reste la seule en 7 voyages du côté de la ville rouge au XXIᵉ siècle.

Le voyage au Mans est fixé

Pour lancer son année 2026, l’ASSE se déplacera du côté du Mans lors de la 18ᵉ journée de Ligue 2. Comme lors de la première partie de saison, les Verts sont programmés un samedi soir. La rencontre aura lieu le 3 janvier à 20h sur les antennes de Bein Sports.

Programmation complète de la 18ᵉ journée de Ligue 2

Samedi 3 janvier 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

ESTAC Troyes – Red Star FC

Samedi 3 janvier 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 2 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS 1 et sur beIN SPORTS MAX 4 à 9

Le Mans FC – AS Saint-Étienne

Stade de Reims – FC Annecy

EA Guingamp – US Boulogne CO

Amiens SC – AS Nancy-Lorraine

Pau FC – Rodez Aveyron Football

SC Bastia – Grenoble Foot 38

Clermont Foot 63 – Stade Lavallois MFC

Lundi 5 janvier 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Montpellier Hérault SC – USL Dunkerque