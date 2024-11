L’ASSE a remporté son 4ᵉ match de la saison face à Montpellier samedi dernier. Un succès qui porte le total des Verts à 12 points sur 18 possibles à domicile. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont plus de mal à l’extérieur, où ils n’ont pris qu’un point cette saison. Ce week-end, l’ASSE se rend à Rennes, qui reste sur une mauvaise période. L’occasion de revenir sur la dernière confrontation en Bretagne entre les deux équipes.

La mission maintien de l’ASSE se complique

Nous sommes à la 35ᵉ journée de championnat. L’ASSE se déplace à Rennes et espère ramener au moins un point dans l’optique de se maintenir. Les hommes de Pascal Dupraz sont barragistes à 2 points de la 17ᵉ place. Les Rennais, eux, sont sur le podium et espèrent disputer la Ligue des Champions. Les Bretons possèdent une meilleure différence de buts que Monaco, 4ᵉ.

Les hommes de Bruno Genesio ont remporté le match aller 5-0 et comptent bien récidiver. La mission est simple : espérer un faux pas de l’OM pour prendre la 2ᵉ place. Ce qui permettrait aux Rennais de se qualifier directement pour la Champions League. L’ASSE, de son côté, espère éviter les barrages et se maintenir directement.

Rennes s’impose logiquement

L’ASSE n’est pas en réussite lors de ses voyages en Bretagne durant la saison 2021-2022. Les Verts se sont inclinés 1-0 à Brest et ont perdu 6-2 à Lorient. Les supporters s’attendent à subir la domination rennaise tout au long de la rencontre. C’est ce qui va se passer. Les hommes de Pascal Dupraz se montrent peu dangereux sur leurs sorties. Ils tentent de limiter les vagues rennaises. À cinq minutes de la pause, Eliaquim Mangala repousse le ballon sur Terrier. Lovro Majer en profite pour chiper le ballon à son coéquipier et ajuster Paul Bernardoni. La frappe rasante du Croate laisse le gardien stéphanois de marbre.

En seconde période, l’ASSE est toujours aussi peu tranchante sur le plan offensif et n’inquiète pas Alemdar. Le gardien du Stade Rennais passe un samedi soir paisible en voyant son équipe confisquer le ballon aux Verts. S’il intervient devant Nordin, il n’aura pas vraiment d’autres occasions de chauffer ses gants. Rennes ajoutera un second but à la 84ᵉ minute. Sur un tacle manqué, Eliaquim Mangala offre le ballon à Lovro Majer. Le milieu rennais s’offre un doublé et valide le succès du SRFC. Le match se terminera avec 73 % de possession de balle pour les locaux, preuve de la domination et de la supériorité des Rennais ce soir-là.

Malgré ce succès, Rennes ne terminera pas sur le podium en fin de saison. Monaco passera devant les Bretons lors des deux dernières journées. L’ASSE terminera 18ᵉ avant de perdre en barrages contre Auxerre. Ce soir, les Verts débuteront la rencontre devant les Rennais et espèrent aller chercher leur premier succès à l’extérieur de la saison.