Ce samedi à 17h, l’AS Saint-Étienne (13ᵉ, 13 points) se déplace au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais (15ᵉ, 11 points), dans un match crucial pour deux formations engagées dans la bataille pour le maintien en Ligue 1.

Rennes en pleine tempête

Le Stade Rennais traverse une crise profonde. Après des changements majeurs au sein de la direction, avec l’arrivée d’un nouveau président et d’un directeur sportif, le club a pris une décision forte : se séparer de Julien Stéphan, en poste depuis deux ans. Pour le remplacer, les dirigeants bretons ont misé sur Jorge Sampaoli, connu pour son tempérament volcanique et son style de jeu ultra-offensif.

L’entame de l’ère Sampaoli a cependant été compliquée. Pour son premier match sur le banc, Rennes s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Lille. Au-delà de la défaite, les Rennais ont affiché un visage inquiétant, dominés de bout en bout par des Lillois supérieurs dans tous les compartiments du jeu.

Et comme si cela ne suffisait pas, Rennes a également perdu Alidu Seidu, un de ses cadres défensifs. Sorti sur blessure, l’ancien clermontois pourrait souffrir d’une rupture des ligaments croisés, un coup dur pour Sampaoli, qui devra bricoler une défense déjà en difficulté.

Les Verts, une opportunité à saisir

De son côté, l’ASSE alterne le bon et le moins bon. Après un début de saison marqué par des performances irrégulières, les hommes d'Olivier Dall'Oglio espèrent profiter de la fragilité rennaise pour se relancer. Avec des joueurs comme Zuriko Davitashvili, en grande forme ces dernières semaines, et une solidité défensive retrouvée, les Verts peuvent nourrir des ambitions légitimes.

Rennes reste une équipe avec des individualités capables de faire la différence. Avec l’arrivée de Sampaoli, ils voudront montrer un autre visage.

Un match sous pression

La rencontre s’annonce tendue. Rennes, sous pression, doit absolument l’emporter pour sortir de la zone rouge et offrir un premier succès à Sampaoli. De son côté, l’ASSE sait qu’un résultat positif lui permettrait de s’éloigner un peu plus de la zone dangereuse et d’entériner son statut de prétendant au maintien.

Les deux équipes n’ont pas le droit à l’erreur. Un match à six points, où la moindre défaillance pourrait coûter cher. Pour les amateurs de football, le duel s’annonce haletant.