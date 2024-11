L'ASSE n'a pas été l'équipe la plus conquérante hier soir. Mais aucune formation ne se maintient avec des défaites encourageantes. Les Stéphanois ont pris les trois points sous le nez de Montpelliérains frustrés après la rencontre.

Victoire étriquée pour l'ASSE

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio se sont présentés à 12 contre 11 ce samedi. Les 30.000 supporters présents au stade sont restés fidèles tout au long de la rencontre, faisant même l'impasse sur la prestation insipide des Verts. "C’est notre maison. Avec la pression du public, ça donne de la confiance aux joueurs.", confiait justement Olivier Dall'Oglio en zone mixte.

Si tout n'a pas été parfait, Benjamin Bouchouari offre les trois points à ses coéquipiers pour sa deuxième réalisation sous la tunique verte. Avec les trois points en poche, Saint-Étienne met la pression sur le ventre mou du championnat.

"On a montré un beau visage"

Le constat est pourtant bien moins positif du côté du MHSC. Interrogés en marge de la rencontre, Arnaud Nordin et Modibo Sagnan sont frustrés après une prestation solide de la Paillade qui a dû évoluer sans ses supporters.

Arnaud Nordin : "C'est vrai que c'est frustrant. Dans l'ensemble, on fait un bon match. On a su se créer des occasions, mais il nous a manqué un peu d’efficacité devant le but. (...) Malgré tout, je pense qu’on a montré un beau visage. On se fait surprendre sur une action presque anodine, mais il faut savoir relativiser et continuer à aller de l’avant. On va s’en sortir. Si on garde cet état d’esprit, je suis convaincu qu’on prendra des points"

Modibo Sagnan : "Malheureusement, à la mi-temps, on s'était dit de rester concentré dès le début de la reprise. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'on encaisse un but. Cela dit, dans l'ensemble, on a bien tenu le ballon et limité les occasions adverses. (...) C'est important de rester positif. On sait où on en est. Désormais, il n'est plus question de baisser la tête : il faut la relever à chaque instant. Ce qu'on a montré dans le jeu prouve qu'on en est capable."