Après une victoire importante contre Montpellier, l'ASSE ambitionne de lancer une série positive lors de son déplacement à Rennes. Dylan Batubinsika et ses coéquipiers affronteront le SRFC ce samedi à 17 heures. L'international congolais s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse. Voici un extrait.

"Aujourd'hui, ils sont à cette place-là, mais ils ne devraient pas être là" (Batubinsika avant Rennes-ASSE)

Vous sentez vous supérieur à l’équipe de Rennes avec votre meilleur classement ? "Non, non, non. On n'est clairement pas supérieur à cette équipe. On a nos armes. On va se défendre comme on peut et on va donner le maximum. Après, on sait que Rennes aujourd'hui est derrière nos classements. Ça ne veut un peu rien dire parce que c'est le début du championnat encore. On est dans la première partie du championnat, les points sont très serrés.

On sait qu'aujourd'hui, ils sont à cette place-là, mais ils ne devraient pas être là. Au vu de l'effectif, au vu de leur budget, au vu du club qu'il est ces dernières années, ils devraient jouer beaucoup plus haut. Je pense que dans les semaines à venir, ils vont grimper au classement."

"C'est un adversaire différent, avec des qualités différentes que Montpellier"

Rennes se prépare de la même façon que Montpellier ? "De la même façon, non, parce que ça reste une équipe différente, qui joue dans un style différent, ils ont des joueurs différents. Donc du coup, on s'adapte à leur style de jeu, à eux, et on ne fait pas la même chose que ce qu'on a fait. En tout cas, cette semaine, on n'a pas fait la même chose que ce qu'on avait fait pendant la semaine de Montpellier. C'est un adversaire différent, avec des qualités différentes. C'est à nous de bien travailler. C'est ce qu'on fait avec le staff et toute l'équipe pour répondre présent, essayer de faire la même chose, si ce n'est mieux, là-bas à Rennes que ce qu'on a fait contre le Montpellier."

L’arrivée de Sampaoli : "Oui, c'est sûr qu'ils ont un nouveau coach qu'on connaît ici en France maintenant puisqu'il a déjà entraîné à Marseille. Mais oui, ça va être un match avec beaucoup d'énergie de l'équipe adverse certainement et à nous de répondre présent. En tout cas, on fait tout pour être au maximum le jour J et il faudra être prêt mentalement et physiquement à pouvoir répondre à l'intensité."