Dans l'émission de RMC Rothen S'enflamme, Jean-Michel Larqué a remis une couche sur la descente de l'ASSE en ligue 2 et le projet Kilmer Sport. Voici ses mots.

J-M Larqué : "Ce qui me rend fou, c'est le discours pendant et après la descente. C'est ça qui me rend fou. Quand vous avez un gars qui sourit aux lèvres et qui vient vous dire « Ah oui, on est en difficulté, mais mes cadres ne m'ont pas dit ce qu'il fallait faire, alors je ne l'ai pas fait, parce qu'autrement je pouvais le faire, mais je ne l'ai pas fait ». Déjà, tu te dis, mais ceux qui étaient là, au club, s'ils ne l'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Je pense que ce sont ou des incompétents ou des paresseux. Je ne sais pas, si tu vois qu'un pneu est crevé et que le gars va prendre la voiture, tu lui dis quand même, fais attention, le pneu est crevé ! Ben non, même pas, même pas. Non, on a une défense qui prend 70, on doit être à 80 buts, non ? Je crois que c'est comme ça. Et t'attends quoi le 34e match pour dire qu'il faut prendre des défenseurs ?"

"Chez nos amis de DAZN, il y a Gazidis qui est arrivé, le président. Et qui est en train de dire, oui, mais là, nous sommes là pour reconstruire. Mais qu'est-ce que tu vas reconstruire alors qu'il y a les fondations et qu'il y a les murs et le toit ? Pourquoi tu démolis ? Pourquoi tu démolis ? C'est fou, c'est comme si un coureur cycliste, il est dans l'échappé et dans le peloton de tête, et tu te dis, moi je suis le plus grand, le plus fort, parce que c'est leur comportement. Ce sont les plus grands et les plus forts. Ils connaissent tout. Et puisque le gars il dit, je suis tellement fort que je vais prendre 3 minutes de retard et puis je vais les rattraper. Donc, tu ne les rattraperas jamais. Mais là quand tu es en Ligue 2, l'année prochaine, l'année prochaine, tu ne sais pas si en Ligue 2, tu seras devant, au milieu ou derrière."

"À la manifestation contre la dissolution ? Il enterrait l'ASSE"

"Là, à un moment donné, la seule chose, tant qu'ils étaient devant pour la manifestation contre la dissolution, tu sais ce qu'il faisait Gazidis avec la pancarte ? Vous suiviez le corbillard. Il enterrait l'ASSE. Vous suiviez le corbillard. Et aujourd'hui, eh bien l'ASSE se retrouve en Ligue 2 quand il dit qu'il faut la reconstruire financièrement. Mais des clubs français depuis des années et des années, l'ASSE a été le rare club à avoir toujours été positif, alors ce n'était pas des sommes mirobolantes, Ils n'étaient pas riches mais ils n'avaient pas de dette ! Ils étaient toujours dans le vert ! Donc à un moment donné, j'en peux plus ! Il n'y a pas longtemps qu'ils sont là, mais... j'en peux plus !"