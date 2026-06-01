La DNCG a debuté l’examen des clubs professionnels avant la saison 2026-2027. Ce jeudi, plusieurs formations de Ligue 1 et Ligue 2 sont passées devant le gendarme financier du football français. Si certains clubs ont obtenu le feu vert sans restriction, Dunkerque devra encore patienter.

La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels continue d’étudier les dossiers financiers des clubs français en vue de la prochaine saison. Comme chaque année, les décisions de la DNCG sont particulièrement scrutées alors que plusieurs formations restent sous pression économique.

Dans cette nouvelle vague de décisions, plusieurs clubs ont obtenu une validation sans aucune mesure restrictive.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Guingamp, Metz et Montpellier validés

Du côté de la Ligue 1, Angers SCO a obtenu le feu vert de la DNCG sans aucune sanction ni encadrement.

Même constat en Ligue 2 pour plusieurs clubs du championnat. Guingamp, Metz, Montpellier et Pau ont tous passé l’examen sans la moindre mesure prise à leur encontre.

Ligue 2 : Montpellier (MHSC) sur le point d’être vendu

Une bonne nouvelle notamment pour Montpellier et Metz, récemment relégués ou en reconstruction, qui pourront préparer leur saison plus sereinement sur le plan administratif et financier.

Ces validations permettent également à ces clubs d’avancer plus sereinement sur leur mercato estival et leur préparation sportive.

Dunkerque encore dans l’attente

La situation reste en revanche plus floue pour Dunkerque. L’USL Dunkerque a vu la DNCG prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires réclamés au club.

Aucune sanction n’a été annoncée à ce stade, mais le club nordiste devra fournir rapidement les garanties demandées pour obtenir le feu vert définitif.

Comme chaque été, plusieurs dossiers restent encore en cours d’étude avant le début officiel de la saison 2026-2027. Les prochaines semaines seront donc particulièrement importantes pour certains clubs encore sous surveillance.

Du côté de l’ASSE, le passage devant la DNCG reste également très attendu par les supporters stéphanois alors que le club prépare activement son avenir sportif.