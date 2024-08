Un an après l’arrêt de sa carrière, Jessy Moulin est revenu s’installer dans le Forez. Après 2 saisons à l’ESTAC Troyes, l’ancien gardien de l’ASSE a fait une pause avec le monde du football se consacrant à ses autres passions. Le natif de Valence est désormais de retour à dans le staff d’un club ligérien !

De très longues années vertes

Si Jessy Moulin est originaire de Valence dans la Drôme, il est très vite devenu stéphanois d’adoption. Arrivé au centre de formation à l’âge de 13 ans, le portier est resté à l’ASSE de 1999 à 2021. Il a pourtant quitté le Forez à 3 reprises, puisqu’il a été prêté à Arles-Avignon, Fréjus-Saint-Raphaël et au Clermont Foot durant son histoire stéphanoise.

L’ancien numéro 30 des Verts est longtemps resté dans l’ombre de Stéphane Ruffier pendant presque 10 ans. Il a pu avoir sa chance en tant que numéro 1, lorsque ce dernier a eu des différents avec Claude Puel. Le gardien a ensuite quitté la Loire en 2021 pour rejoindre l’Estac de Laurent Batlles, débarqué seulement quelques mois après l’arrivée de l’ancien gardien stéphanois du coté de Troyes. En août 2023, Jessy Moulin annonce sa retraite sportive après 2 saisons dans l’Aube.

Un nouveau tournant pour Jessy Moulin !

1 an après l’arrêt de sa carrière, Jessy Moulin est devenu chroniqueur du Sainté Night Club, et a pris du temps pour se consacrer à ses passions et à sa famille. Il a notamment racheté une ferme qu’il a réaménagé pour y loger ses poneys, Sa fille faisant partie de l’équipe de France Poney. Il partage également la passion de la moto avec son fils.

L’ancien gardien de l’ASSE reprend du service comme l’annonce l’US Feurs. Le club de Régional 1 a engagé Jessy Moulin comme entraîneur des gardiens de l’équipe fanion mais également des jeunes foréziens. L’ancien gardien apportera son expérience à une équipe qui souhaite remonter en National 3.