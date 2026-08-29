L'ASSE veut prolonger son sans-faute. Après trois victoires en trois journées, les Verts se déplacent à Dijon lundi soir pour conclure la quatrième journée de Ligue 2. Ian Cathro dispose de plusieurs choix, notamment devant, mais doit encore composer avec quelques incertitudes. À vous de choisir les onze Stéphanois que vous aligneriez à Gaston-Gérard.

Neuf points, dix buts marqués et un seul encaissé. L'ASSE a rapidement pris les commandes de son début de championnat. Sochaux (0-3), Clermont (3-1) puis Grenoble (4-0) ont successivement cédé face aux Stéphanois. La dernière sortie a aussi confirmé certains choix de Ian Cathro. Áron Csongvai et Tamar Svetlin ont occupé l'entrejeu, tandis que Thierno Ballo, Augustine Boakye, Jakob Breum et Irvin Cardona formaient le quatuor offensif. Cardona a inscrit son quatrième but de la saison et Csongvai a livré une prestation très convaincante, avec un but et une implication directe sur la troisième réalisation.

Le déplacement à Dijon, programmé lundi 31 août à 20h45, offre désormais un nouveau test. Le promu bourguignon retrouvera un Gaston-Gérard qui devrait être bien garni : à trois jours du match, le DFCO annonçait qu'il ne restait plus que 1 000 places dans l'une de ses tribunes. Le parcage stéphanois, lui, affiche déjà complet.

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Breum incertain, plusieurs retours à l'ASSE

La principale interrogation concerne Jakob Breum. Touché derrière la cuisse face à Grenoble après avoir délivré le corner de l'ouverture du score, le Danois avait quitté la pelouse dès la 27e minute. Depuis, il travaille individuellement. Aux dernières nouvelles, la tendance est à une absence du onze de départ à Dijon.

Son éventuelle absence ouvre plusieurs possibilités. Zuriko Davitashvili l'avait remplacé contre Grenoble et avait inscrit le quatrième but. Nadir El Jamali a de son côté retrouvé l'entraînement collectif après plusieurs mois d'absence et pourrait postuler à une place dans le groupe, même si une titularisation paraît prématurée à ce stade. Chico Lamba a également repris avec ses partenaires, mais le défenseur doit encore accumuler des séances avant un retour en compétition. Mahmoud Jaber a poursuivi un programme individualisé en début de semaine et reste lui aussi à surveiller.

João Ferreira constitue une autre situation à suivre. Victime d'un choc à la tête contre Clermont, le Portugais avait manqué la réception de Grenoble dans le cadre du protocole commotion. Ian Cathro avait alors refusé de fixer une date précise pour son retour.

Stassin, Davitashvili, Cardona : quels choix devant ?

C'est surtout le secteur offensif de l'ASSE qui devrait alimenter les discussions. Irvin Cardona semble difficile à sortir après ses quatre buts inscrits lors des trois premières journées. Thierno Ballo a également marqué contre Grenoble, tandis qu'Augustine Boakye conserve une place importante dans l'animation de Ian Cathro.

Derrière eux, les options ne manquent pas. Davitashvili a profité de son entrée contre Grenoble pour marquer. Lucas Stassin a disputé la dernière demi-heure sans trouver le chemin des filets, mais l'attaquant belge reste une solution pour modifier le profil de l'attaque. Joshua Duffus avait lui aussi apporté du mouvement lors de son entrée.

Ian Cathro a jusqu'ici privilégié une organisation en 4-2-2-2. À vous de décider s'il faut conserver cette structure ou profiter des profils disponibles pour changer de formule. Le choix des hommes compte autant que leur positionnement.

Après trois succès, l'ASSE peut poursuivre sa série avant de retrouver Montpellier à Geoffroy-Guichard. Mais avant de connaître les décisions de Ian Cathro, c'est à vous de trancher.