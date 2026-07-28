L'AS Saint-Étienne a publié un nouvel épisode de sa série immersive consacrée au stage de préparation à Divonne-les-Bains. Cette fois, les caméras ont suivi Irvin Cardona, tout en offrant un aperçu du travail mené par Ian Cathro.

À moins de deux semaines de la reprise du championnat face à Sochaux, l'ASSE poursuit sa montée en puissance. Entre les matchs amicaux et des séances d'entraînement de plus en plus exigeantes, les Verts peaufinent leur préparation estivale. Dans son dernier épisode diffusé sur YouTube, le club a ouvert les portes de son quotidien à Divonne-les-Bains avec un invité principal : Irvin Cardona.

Ian Cathro intensifie la préparation

Au fil des images, l'intensité des entraînements saute aux yeux. Les Stéphanois alternent les jeux en espace réduit, le travail des automatismes collectifs et les courses à haute intensité. Une préparation minutieuse orchestrée par Ian Cathro et son staff, qui profitent du stage pour mettre en place les principes de jeu et affiner les automatismes de son groupe.

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Le technicien écossais multiplie les séquences tactiques et observe attentivement les performances de chacun. L'objectif est clair : arriver prêts pour le déplacement à Sochaux, le 8 août prochain, afin de lancer idéalement cette nouvelle saison de Ligue 2.

Irvin Cardona apprécie la vie en groupe

Interrogé face aux caméras du club, Irvin Cardona s'est également confié sur la vie en stage. Pour l'attaquant stéphanois, ces rassemblements représentent avant tout une excellente occasion de renforcer les liens entre les joueurs.

Le numéro 7 explique apprécier ce mélange entre travail quotidien et moments de convivialité avec ses coéquipiers. À l'inverse, le principal inconvénient reste l'éloignement de la maison et de la famille. Un sacrifice qu'il juge néanmoins nécessaire pour rester pleinement concentré sur la préparation physique, tactique et mentale avant une longue saison.

En dehors des séances, les joueurs profitent aussi de quelques instants de détente. Les images montrent notamment plusieurs moments de convivialité autour du piano, de la piscine ou encore de séquences de chambrage entre partenaires.

Le portrait plus personnel de Cardona

Cette immersion a également permis aux supporters de découvrir une autre facette d'Irvin Cardona. L'attaquant révèle notamment être passionné de piano, de golf et de jeux vidéo.

À la question du plus beau moment de sa vie, sa réponse ne laisse aucune place au doute : la naissance de sa fille. S'il pouvait revivre un instant, c'est celui-là qu'il choisirait.

Cardona a également rendu hommage à ses parents, qu'il remercie pour tous les sacrifices consentis afin de lui permettre de devenir footballeur professionnel. Enfin, lorsqu'il évoque sa personnalité, l'ancien Brestois reconnaît être parfois « têtu » et « borné », tout en se définissant comme quelqu'un de généreux et d'attentionné.

Source : ASSE Officiel (YouTube)