La famille Horneland compte désormais 2 de ses membres au poste d’entraîneur d’un club de football. Le fils de l’entraîneur de l’ASSE vient d’être nommé coach intérimaire d’Haugesund, 1er club d’Eirik en tant que coach.

Eirik Horneland est un entraîneur norvégien, désormais à l’ASSE, qui a gravi les échelons du football local jusqu’à devenir une figure marquante en Eliteserien. Il débute sa carrière d’entraîneur à Haugesund, sa ville natale, d’abord en tant qu’adjoint, puis comme entraîneur principal en 2016. Ses bons résultats lui valent une promotion au prestigieux Rosenborg BK en 2019. Toutefois, son passage à Trondheim est écourté en raison de performances jugées insuffisantes.

Rebondissant rapidement, Horneland rejoint Brann Bergen en tant qu’assistant en 2020, avant de prendre les rênes de l’équipe première en 2021. Il redresse le club, le ramène en première division, puis réalise une saison exceptionnelle en 2023, ponctuée d’un titre de champion et d’un trophée en coupe. Reconnu pour sa rigueur tactique, sa capacité à bâtir des blocs solides et à relancer les clubs en difficulté, Horneland est aujourd’hui l’un des entraîneurs les plus respectés de Norvège. Désormais à l’ASSE depuis 6 mois, le coach norvégien aura pour mission de faire rapidement remonter le club forezien en Ligue 1.

Le fils de l’entraîneur de l’ASSE sur les traces de son père

Le nom Horneland continue de marquer l’histoire du FK Haugesund. Après Eirik, le média TV2.no nous apprend que c’est désormais son fils, Dennis Horneland, qui fait ses premiers pas à la tête de l’équipe première — du moins temporairement.

Le jeune entraîneur, recruté cet hiver pour intégrer le staff de l’académie du club, a été propulsé sur le devant de la scène en tant qu’adjoint intérimaire de l’équipe première, aux côtés d’Øyvind Hompland, actuel entraîneur des U19. Ensemble, ils assureront la transition après le licenciement de l’ancien duo technique.

Dennis Horneland n’en est pas à ses débuts dans le monde du football. Avant de rejoindre Haugesund, il avait acquis de l’expérience au sein du club de Brann. Mais cette mission avec l’équipe première représente un tournant symbolique dans sa jeune carrière, dans un club où son père a lui-même laissé une empreinte marquante en tant qu’entraîneur principal.

La décision du club intervient dans un contexte de crise sportive. Après une série noire — un seul point pris en neuf journées —, le FK Haugesund a remercié son entraîneur Sancheev Manoharan et son adjoint Paul Andre Farstad. En attendant de nommer un nouveau coach, la direction a donc fait confiance à Dennis Horneland et Øyvind Hompland.

Le duo devrait diriger Haugesund dès ce week-end face au champion en titre, Bodø/Glimt — une mission relevée pour cette jeune équipe d’encadrement, mais aussi une belle occasion de démontrer leur savoir-faire. Dennis aura t-il le même destin que son père ?