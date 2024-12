L’ASSE se déplaçait en Occitanie pour ouvrir la dernière journée complète de Ligue 1 de l’année 2024. Les hommes de l'ex-coach, Olivier Dall’Oglio, se sont inclinés pour la 10ème fois en 15 journées cette saison. Une défaite cruelle sur la pelouse de Toulouse (2-1). Les stéphanois ont clos l’année civile avec une statistique dont ils se seraient bien passés.

L’ASSE n’y arrive pas a l’extérieur

L’ASSE disputait son 8ème match à l’extérieur de la saison, vendredi soir à Toulouse. Les Verts ont réalisé une performance inédite en première période. Les stéphanois ont eu près de 70% de possession sans se montrer dangereux. Malgré ce haut taux de conservation de balle, l’ASSE n’a pas tenté le moindre tir en première période.

Il faudra attendre la 53ème minute pour voir la première frappe stéphanoise de la partie. Sur un centre tendu, à ras de terre de Dennis Appiah, Lucas Stassin ouvre le score. Le jeune belge inscrit son premier but avec les Verts après 3 mois et demi d’attente. La joie a été de courte durée pour les visiteurs. Toulouse égalise directement par l’intermédiaire de Shavy Babicka. En fin de rencontre, Zakaria Aboukhlal marque un second but pour les locaux. Saint-Etienne s’incline encore à l’extérieur.

Du jamais vu depuis plus de 70 ans

Les performances des stéphanois a l’extérieur cette saison en Ligue 1 sont plus que décevantes. Les hommes de l'intérimaire Laurent Huard n’ont pris qu’un point sur 24 possibles en dehors du Forez. L’ASSE a également encaissé 27 buts à l’extérieur pour 8 matchs joués. Des performances qui pèsent sur la différence de buts stéphanoise.

Si les Verts sont plus solides à domicile avec 7 buts encaissés, ils comptent tout de même 34 buts concédés après 15 journées de championnat. Du jamais vu au club depuis la saison 1952-1953. L’ASSE avait encaissé 39 buts à ce stade de sa saison, il y a 72 ans. Il faudra remédier à ça en 2025 pour espérer conserver sa place dans l’élite.