Patrick Guillou s'est longuement exprimé dans le Sainté Night Club. L'occasion de commenter le départ d'Olivier Dall'Oglio et le virage pris par l'ASSE. Extraits.

Patrick Guillou (ex-ASSE) : "Abdelhamid, je pense que rien n'est laissé au hasard avec ses nouveaux dirigeants. On a donné du grain à moudre à Olivier Dall'Oglio. Je m'explique. Pour moi, on lui a dit "Tu le veux ? Il est gratuit, on va le prendre". Si ça marche, tout le monde est ravi. Si ça ne marche pas, c'est ta faute. ODO est le paratonnerre dans cette histoire. Tout le monde lui tombe dessus concernant le choix d'Abdelhamid. Sur les derniers matchs, je ne suis pas sûr qu'Abdelhamid soit le plus mauvais de l'ASSE au passage.

Je ne suis pas certain non plus, sauf si mon petit doigt m'a mal renseigné, qu'Olivier Dall'Oglio, ces dernières semaines, soit complètement inclus dans les discussions pour le mercato hivernal. C'est peut-être pour ça que, pour provoquer la chose, qu'ODO a appelé de ses vœux une jolie liste au Père Noël. Ce qui est mal passé auprès des dirigeants canadiens.

Outre Abdelhamid, quand on voit la réussite des joueurs qui ont été recrutés... Cornud, c'est une réussite (avec ironie). Boakye, c'est une réussite. Miladinovic, à 3 millions d'euros, c'est une vraie réussite aussi. On peut se régaler. Ce sont des joueurs d'avenir. On a Stassin qui a enfin marqué son premier but, à 9 ou 10 millions d'euros le but. C'est un joueur en devenir. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais par rapport à ce qui avait été mis ou voulu être mis en place, on est à des années-lumière.

Je reste sur ce que j'ai dit et ne m'en fais absolument pas. Ça va aller, ça va prendre du temps. Force est de constater que par rapport au recrutement dans sa globalité, on ne peut pas dire que les résultats actuels tombent du fait du recrutement d'Abdelhamid qu'Olivier Dall'Oglio a choisi. C'est un raccourci qui est vraiment trop court."

Un mercato dans la continuité pour l'ASSE

Patrick Guillou (ex-ASSE) : "Aujourd'hui, dans l'objectif du maintien, tu n'es pas largué. Tu as des équipes qui sont à ton niveau. Dans l'opération maintien, dans la logique des dirigeants, tu es dans les clous. La seule chose qui a été reprochée peut-être à Olivier Dall'Oglio, c'est de ne pas être dans les clous sur ce qu'eux veulent mettre en place sur la progression des joueurs. Ils n'ont pas noté la progression individuelle.

Ce ne sont pas des philanthropes les nouveaux actionnaires. Ils vont souhaiter un retour sur investissement. Quand est-ce qu'ils vont le déclencher ? Je ne m'attends pas à un mercato hivernal XXL. Ce serait revenir sur ce qu'ils ont fait cet été. Ils sont persuadés qu'ils ont raison. Ils vont nous proposer que la solution, c'est la data."