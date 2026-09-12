L'ASSE réalise un début de saison canon en Ligue 2. Avec 15 points pris sur 15 possibles, les Verts font la course en tête. De quoi ravir les supporters stéphanois. L'un d'entre eux a d'ailleurs eu la chance de vivre une expérience unique la semaine dernière. Nous l'avons retrouvé.

Vous vous souvenez peut-être d'Yves, le supporter qui a eu la chance de vivre la soirée de samedi dernier aux côtés du journaliste beIN Sports Florian Genton. Une opportunité qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle séquence "beIN DREAM". L'objectif ? Réaliser le rêve de supporters.

"Votre visage est désormais familier pour les supporters stéphanois qui ont pu vous apercevoir après ASSE-MHSC (3-1) la semaine dernière. Pouvez-vous vous présenter, Yves ?

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Je suis Yves Gagnaire. J'habite Saint-Genest-Lerpt mais je suis originaire d’Apinac, magnifique village du Haut-Forez. Mon attachement avec ce club remonte à des dizaines d'années. Mon premier match dans le Chaudron c'était le 14 juin 1977, en Coupe face à Nantes (5-1, a.p.). J'étais présent aussi le jour du record d'affluence contre Lille en 1985 (47.747 spectateurs). J'ai connu ici des ambiances de folie, des moments de joie et d'autres beaucoup plus tristes. Il y'a eu des derbys gagnés, d'autres perdus. Mais quoi qu'il arrive, le Chaudron est vraiment unique. On s'en rend compte lorsque l'on fait des déplacements. Aujourd'hui je suis abonné en Kop Nord et je fais partie de la section des Associés Supporters de Roche-la-Molière. J'ai deux enfants, Pauline et Samuel, à qui j'ai transmis naturellement mon amour du maillot Vert. Et sur le plan professionnel je suis responsable commercial à La Poste. Lors de mes rendez-vous, l'actualité des Verts revient souvent. Des passionnés, on en rencontre de partout...

Comment s'est déroulée la soirée avec les équipes de beIN Sports jusqu'à ce que vous vous retrouviez sur la pelouse ?

Avec beIN, tout s'est déroulé de manière très professionnelle. Ils ont fait en sorte que je sois à l'aise le plus rapidement possible. Dès mon arrivée au stade j'ai été accueilli par le service communication de l'ASSE. J'ai ensuite passé la majorité de la soirée avec Florian Genton que je remercie pour sa disponibilité et son professionnalisme. Il y a eu évidemment un passage obligatoire à la technique pour quelques tests et conseils. Et puis je me suis retrouvé sur la pelouse du Chaudron. J'ai croisé le speaker, les staffs, Laurent Nicollin avec qui j'ai pu échanger... Et puis j'ai vécu le match aux côtés de Clément Grèzes et Robert Malm (commentateurs beIN Sports). Je peux vous dire qu'ils vivent le match intensément. Le Chaudron semble un peu leur carré privilégié.

Que retenez-vous de cette expérience ?

La soirée était exceptionnelle. J'avais des yeux d'enfant. De la prise d'antenne dans le rond central, à l'interview des entraîneurs : tout a été magique. Mais le Shalalala restera gravé. D'habitude je le vis des tribunes, là c'était grandiose d'être aux côtés des joueurs. Mais avec le recul, ce qui m'a peut-être le plus impressionné c'est les 10 minutes avant le match, le passage par le tunnel. On ressent les moments de tensions, de concentration. Il y a eu des longs échanges entre Tardieu et certains stéphanois. C'était sympa à voir et j'ai pu entendre l'hymne du tunnel. J'en ai encore des frissons. Je repars aussi avec le maillot de Naïr. Une soirée chargée d'émotions donc.

Qu'attendez-vous de la suite de la saison des Verts ? Plutôt confiant ?

Ce que j'espère c'est que le 22 mai 2027 on puisse fêter la montée. Après, je suis confiant. Quand on voit le jeu pratiqué, les recrues, le collectif, tout semble converger. On n'est jamais à l'abri d'un coup de mou ou que des équipes soient transcendées face à l'ASSE. Dès ce week-end Dunkerque voudra arracher le nul et être les premiers à casser notre dynamique. Mais je compte sur l'entraîneur pour tempérer cette euphorie et canaliser cette pression. J'ai une totale confiance. Allez Les Verts et rendez-vous en 2027 pour la Ligue 1 !"