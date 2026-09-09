Jebryl Sahraoui retrouve des couleurs avec le SC Aubagne Air-Bel. Prêté cette saison par l’ASSE, le milieu de terrain de 21 ans a déjà marqué et entend profiter de cette expérience pour engranger du temps de jeu.

Jebryl Sahraoui poursuit sa progression loin de Saint-Étienne. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028, le milieu de terrain a rejoint le SC Aubagne Air-Bel en prêt. Un choix qui possède une dimension particulière pour le jeune joueur, originaire de Marseille. Après plusieurs années passées dans le Forez, l’ancien international U20 algérien retrouve ainsi sa région natale.

Le Marseillais a déjà trouvé le chemin des filets cette saison. Il a inscrit le premier but du SC Aubagne Air-Bel en championnat, lors de la 4e journée de Ligue 3 face à Bourg-Péronnas. Une réalisation qu’il décrit lui-même comme un geste instinctif. Mais au-delà de ce but, c’est surtout la possibilité d’enchaîner les rencontres qui compte pour le joueur formé à l’ASSE.

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Le minot retrouve Marseille

Le prêt de Jebryl Sahraoui à Aubagne a une saveur particulière. Le milieu de terrain est né dans la région marseillaise et y a grandi. Il a notamment vécu à Septèmes-les-Vallons, dans le quartier de La Rose, mais aussi à Font-Vert, où résidait son grand-père.

C’est justement auprès de ce dernier que le football a pris une place importante dans sa vie. Sahraoui explique avoir beaucoup dormi chez lui et avoir été régulièrement accompagné sur les terrains. Une histoire qui commence très tôt puisque le joueur a débuté le football à seulement 4 ans et demi au Burel FC.

Son parcours l’a ensuite conduit vers le centre de formation de l’ASSE. Repéré lors d’une triangulaire organisée à Valence, il rejoint Saint-Étienne autour de ses 15 ans. Il y franchit progressivement les différentes étapes de la formation stéphanoise.

Cette progression lui permet finalement de découvrir le groupe professionnel. Sahraoui dispute notamment une rencontre de Coupe de France contre l’Olympique de Marseille. Une première expérience chez les professionnels qui restera marquante malgré la lourde défaite des Verts (0-4).

Jebryl Sahraoui veut retrouver du temps de jeu

La trajectoire du milieu stéphanois a ensuite été freinée par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure qui l’a éloigné des terrains et qui a forcément compliqué sa progression.

Son arrivée au SC Aubagne Air-Bel doit donc lui permettre de retrouver du rythme et surtout du temps de jeu. Le principal intéressé assume d’ailleurs cette volonté. Le retour dans sa région a également pesé dans sa décision.

Pour Aubagne, le recrutement de Sahraoui représente en tout cas une belle opportunité. Son entraîneur Karim Masmoudi connaissait déjà le joueur et son profil. Le technicien estime que l’ancien Vert possède des qualités importantes, aussi bien sur le terrain qu'au sein du vestiaire.

Dans la provence, Masmoudi décrit notamment Sahraoui comme un joueur qui avait besoin de jouer et de retrouver de la confiance. Il va même plus loin concernant son potentiel. Selon lui, le milieu de terrain possède « le niveau pour aller un peu plus haut ».

Un discours forcément intéressant pour l’ASSE. Toujours sous contrat avec les Verts jusqu’en 2028, Jebryl Sahraoui conserve un avenir lié au club stéphanois. Son passage à Aubagne constitue donc une étape importante. À 21 ans, il doit désormais enchaîner les matchs et confirmer les qualités qui lui avaient permis d’intégrer le centre de formation de l’ASSE puis d’approcher le groupe professionnel.

Son premier but de la saison est déjà venu récompenser cette nouvelle étape. Reste désormais à savoir jusqu’où cette relance en Ligue 3 pourra le mener.