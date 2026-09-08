Sacha Esteves a rejoint l’ASSE pour prendre la responsabilité du recrutement de la post-formation. Le jeune recruteur passé par la Real Sociedad arrive dans une cellule qui continue de se structurer. Son arrivée entraîne aussi un changement de fonction pour Guillaume Leleu et marque le départ d’un historique du club.

L’ASSE continue de remodeler son recrutement. Le club stéphanois va accueillir Sacha Esteves, jeune recruteur qui évoluait récemment à la Real Sociedad. Il va prendre en charge la responsabilité du recrutement de la post-formation. Une mission importante pour un secteur qui doit permettre aux Verts d’identifier les joueurs capables de franchir rapidement les derniers paliers vers le monde professionnel.

Cette arrivée entraîne plusieurs mouvements au sein de l’organisation stéphanoise.

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Sacha Esteves va prendre le recrutement de la post-formation

Le choix de Sacha Esteves traduit la volonté de l’ASSE de s’appuyer sur des profils habitués à la détection de jeunes joueurs. Son passage en Espagne lui a ensuite offert une nouvelle expérience au sein d’un club réputé pour son travail de formation et de développement des jeunes talents.

À Saint-Étienne, il aura donc la responsabilité du recrutement de la post-formation. Un secteur stratégique puisque les joueurs ciblés sont plus proches du monde professionnel que ceux intégrés au centre de formation.

Son arrivée permet également à l’ASSE de réorganiser les responsabilités au sein de sa cellule de recrutement. Guillaume Leleu, qui occupait jusque-là ce secteur, va ainsi récupérer une autre mission et être promu dans l'organigramme.

Guillaume Leleu va remplacer Gérard Fernandez

Arrivé la saison dernière après des expériences notamment à Brentford et Lille, Guillaume Leleu va désormais prendre la responsabilité du recrutement de la formation. Il va donc succéder à Gérard Fernandez, figure historique de l’ASSE. Selon nos informations, l'emblématique de la formation stéphanoise va prochainement arrêter après avoir passé une vie entière au service du club.

Ce changement n’est pas anodin. Gérard Fernandez est un véritable monument du club stéphanois. Né le 14 novembre 1947, l’homme de 78 ans a consacré plusieurs décennies à l’ASSE. Il y a occupé de nombreuses fonctions au fil des années.

Il a notamment connu le rôle d’adjoint de l’équipe première. Il a également entraîné différentes équipes de jeunes avant de devenir surtout l’un des hommes importants du recrutement du centre de formation.

Son parcours est intimement lié à celui de l’ASSE. Il a ainsi accompagné plusieurs générations de jeunes joueurs et participé durant de nombreuses années à la détection des talents appelés à rejoindre le centre de formation stéphanois.

Son départ va donc tourner une page importante de l’histoire du club. Gérard Fernandez va laisser sa place à une nouvelle génération de recruteurs.

Avec Laurent Huard aux commandes, Guillaume Leleu au recrutement de la formation et Sacha Esteves à la tête de la post-formation, l’ASSE poursuit ainsi la réorganisation de sa détection. Deux profils plus jeunes vont désormais occuper des responsabilités majeures dans l’identification des futurs talents des Verts.

Un changement de génération qui ne passe évidemment pas inaperçu du côté du centre de formation.