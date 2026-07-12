Enzo Mayilla a marqué des points avec l'ASSE dès son retour de prêt. Auteur d'un but seulement deux minutes après son entrée face à Biel-Bienne, l'attaquant stéphanois a confirmé les espoirs placés en lui.

Il n'aura fallu que quelques instants à Enzo Mayilla pour se rappeler au bon souvenir des supporters stéphanois. De retour dans le Forez après une saison convaincante en prêt au SC Aubagne Air Bel, l'attaquant de 20 ans a eu besoin de moins de 120 secondes pour trouver le chemin des filets face à Biel-Bienne. Une entrée remarquée qui pourrait bien redistribuer les cartes au sein de l'effectif d'Ian Cathro.

Prêté la saison dernière en National, Mayilla a franchi un cap. Avec 6 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres, il s'est imposé comme un élément offensif précieux. Un exercice riche en enseignements qui semble déjà porter ses fruits sous le maillot vert.

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Enzo Mayilla confirme sa progression avec l'ASSE

Au-delà de son but, Enzo Mayilla a affiché les qualités qui font sa singularité. Du haut de son mètre 95, il offre un profil rare dans l'effectif stéphanois. Capable de peser physiquement sur une défense, il s'est également montré généreux dans ses appels et disponible dans le jeu.

Son efficacité immédiate face à Biel-Bienne n'est sans doute pas anodine. Alors que plusieurs jeunes tentent de convaincre durant cette préparation estivale, l'ancien pensionnaire d'Aubagne a envoyé un message fort au staff technique. Dans une intersaison où chaque minute compte, difficile d'imaginer une meilleure manière de se mettre en valeur.

Cette prestation pourrait lui permettre de gagner du terrain dans la hiérarchie offensive. Ian Cathro observe attentivement tous les profils disponibles et Mayilla possède des arguments différents de ceux de ses concurrents.

Une blessure frustrante

Malheureusement, la soirée ne s'est pas terminée comme espéré. Sur l'une des dernières courses de la rencontre, Enzo Mayilla s'est arrêté en se tenant la cuisse avant de demander le changement. Une sortie qui laisse planer un doute sur son état physique.

À ce stade, la nature exacte de la blessure n'est pas encore connue. Le staff médical devra rapidement établir un diagnostic afin d'évaluer la durée de son indisponibilité.

Ce serait un véritable coup dur pour le jeune attaquant. Après une saison réussie en prêt et un retour idéal sous les couleurs de l'ASSE, il semblait avoir toutes les cartes en main pour s'imposer comme l'une des belles surprises de cette préparation estivale. Les prochains examens seront donc scrutés de près par le club, qui espère éviter une absence prolongée pour un joueur en pleine ascension.