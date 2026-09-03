Le mercato estival a profondément redessiné le visage de l'effectif stéphanois. Entre départs massifs et arrivées ciblées, l'ASSE affiche désormais un groupe rajeuni dont la structure contractuelle dessine une vraie stratégie de long terme.

Premier constat frappant à la lecture de l'effectif : Maxime Bernauer est désormais le seul joueur du groupe professionnel sous contrat jusqu'en juin 2027 seulement. Le défenseur central se retrouve donc dans une situation particulière, à surveiller de près dans les prochains mois. Lucas Lavallée, arrivé cet été et également sous bail jusqu'en 2027, occupe pour sa part une situation différente : le gardien a été recruté pour évoluer dans un premier temps du côté de la réserve, avant d'espérer gagner sa place dans le groupe professionnel.

Huit joueurs à trancher avant l'été 2027

Le gros de l'attention se porte désormais sur un groupe de huit joueurs dont le contrat s'achève en juin 2028 : Irvin Cardona, Gautier Larsonneur, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye, Ben Old, Julien Le Cardinal, Marten-Chris Paalberg et Paul Eymard. Pour chacun d'entre eux, la direction stéphanoise devra trancher d'ici l'été 2027 : prolonger pour sécuriser l'avenir, ou vendre à temps pour ne pas risquer de les voir filer libres et ainsi capter une éventuelle plus-value.

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Le cas Davitashvili, valorisé 12 millions d'euros selon Transfermarkt et déjà courtisé cet été sans qu'aucune offre n'ait finalement convaincu le club, illustre parfaitement cette problématique. Reste que la fenêtre pour arbitrer ce type de dossier dans de bonnes conditions se resserre d'année en année.

ASSE : Un groupe de huit joueurs sécurisés jusqu'en 2029

Un autre bloc de huit joueurs bénéficie d'une visibilité plus confortable, avec des contrats courant jusqu'en juin 2029 : Mahmoud Jaber, João Ferreira, Chico Lamba, Joshua Duffus, Strahinja Stojkovic, Lassana Traoré, Adam Baallal et Nadir El Jamali. Un mélange de joueurs déjà installés et de jeunes pousses issues de la formation stéphanoise, pour lesquels le club dispose de trois années pleines avant d'avoir à se positionner sur leur avenir.

ASSE : Les recrues de l'été, l'ossature du projet à long terme

Enfin, dernier enseignement majeur de cette photographie de l'effectif : les sept recrues de cet été ont toutes signé pour quatre saisons, jusqu'en juin 2030. Thierno Ballo, Tamar Svetlin, Jakob Breum, Áron Csongvai, Kévin Pedro, Sohaib Naïr et Mamour Ndiaye bénéficient tous de la même durée contractuelle. C'est également le cas de Kévin Pedro. Un choix qui n'a rien d'un hasard.

Ce signal fort traduit une volonté claire de la direction stéphanoise : bâtir un socle sur lequel s'appuyer durablement, loin des logiques de prêts ou de contrats courts qui avaient parfois caractérisé les mercatos précédents. En misant sur des durées longues pour l'ensemble de ses recrues estivales, l'ASSE affiche sa confiance dans ces profils et se donne les moyens de construire un projet cohérent sur plusieurs saisons, plutôt que de naviguer à vue au gré des étés.

Reste désormais à voir si cette photographie contractuelle se traduira sur le terrain par les résultats escomptés, et si les prochains mercatos permettront de gérer sereinement les dossiers les plus sensibles, à commencer par ceux arrivant à échéance en 2028.

Un effectif jeune et une valeur marchande

Ces mouvements se reflètent également dans la structure globale de l'effectif stéphanois, dont l'âge moyen s'établit désormais à 23,4 ans, un chiffre qui confirme le pari assumé de la jeunesse porté par la direction du club. Le secteur offensif tire logiquement la valeur marchande globale vers le haut avec 27,70 millions d'euros cumulés pour un âge moyen de seulement 22,8 ans, soit une valeur individuelle moyenne de 4,62 millions d'euros, la plus élevée de tout l'effectif.

Le milieu de terrain, également très jeune avec 23,0 ans de moyenne, pèse 18,35 millions d'euros, tandis que la défense, secteur le plus étoffé numériquement, affiche 20,10 millions d'euros pour un âge moyen de 23,8 ans. Les gardiens ferment la marche avec 4,50 millions d'euros cumulés, un montant logiquement plus modeste compte tenu du nombre restreint. Au total, l'effectif stéphanois est désormais valorisé à 70,65 millions d'euros.

Une comparaison qui confirme le rajeunissement stéphanois

La comparaison avec les données de la saison passée confirme que ce virage vers la jeunesse n'a rien d'un hasard. L'an dernier, l'effectif stéphanois affichait un âge moyen de 23,5 ans pour une valeur marchande totale de 85,95 millions d'euros. Cette saison, malgré un effectif quasiment aussi jeune (23,4 ans), la valeur marchande globale a reculé à 70,65 millions d'euros. Le secteur offensif illustre parfaitement cette tendance : la valeur moyenne d'un attaquant est passée de 4,59 à 4,62 millions d'euros, un chiffre stable malgré un âge moyen en légère hausse (22,2 ans contre 21,2 la saison passée). Le milieu de terrain a lui rajeuni sensiblement, passant de 21,2 à 23,0 ans (départ de Tardieu) tout en gagnant en valeur individuelle (2,29 M€ contre 1,65 M€), confirmant les paris réussis de la direction sur plusieurs profils prometteurs. La défense reste le secteur le plus stable, avec un âge moyen quasiment identique (23,8 contre 24,1 ans) et une valeur individuelle en hausse (2,23 M€ contre 1,46 M€). Seuls les gardiens affichent un net rajeunissement, passant de 29,2 à 24,7 ans de moyenne (Ndiaye vs. Maubleu).

Effectif de l'ASSE et fins de contrat

N° Joueur Fin de contrat 6 Maxime Bernauer 30/06/2027 40 Lucas Lavallée 30/06/2027 25 Djylian N'Guessan 30/06/2027 7 Irvin Cardona 30/06/2028 30 Gautier Larsonneur 30/06/2028 22 Zuriko Davitashvili 30/06/2028 20 Augustine Boakye 30/06/2028 11 Ben Old 30/06/2028 26 Julien Le Cardinal 30/06/2028 33 Marten-Chris Paalberg 30/06/2028 21 Paul Eymard 30/06/2028 5 Mahmoud Jaber 30/06/2029 13 João Ferreira 30/06/2029 15 Chico Lamba 30/06/2029 17 Joshua Duffus 30/06/2029 2 Strahinja Stojkovic 30/06/2029 34 Lassana Traoré 30/06/2029 32 Adam Baallal 30/06/2029 31 Nadir El Jamali 30/06/2029 8 Thierno Ballo 30/06/2030 16 Tamar Svetlin 30/06/2030 - Jakob Breum 30/06/2030 - Áron Csongvai 30/06/2030 23 Kévin Pedro 30/06/2030 18 Sohaib Naïr 30/06/2030 1 Mamour Ndiaye 30/06/2030