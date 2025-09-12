Bonne nouvelle pour l’ASSE : malade ces derniers jours, Florian Tardieu a repris l’entraînement collectif ce jeudi. Le milieu de terrain pourrait bien postuler pour le déplacement à Clermont, même si plusieurs incertitudes demeurent dans l’effectif stéphanois.

Après avoir manqué plusieurs séances en raison d’un épisode fébrile, Florian Tardieu a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce vendredi. Une présence qui rassure Eirik Horneland, inquiet hier encore de devoir composer sans l’un de ses cadres de l’entrejeu. Si son état de forme devra être évalué jusqu’au dernier moment, sa participation au déplacement de samedi soir est désormais envisageable.

Jaber toujours incertain ?

Dans l’entrejeu, la situation reste toutefois fragile. Mahmoud Jaber, touché au pied après un tacle appuyé face à Grenoble, reste incertain. Quant à Aïmen Moueffek, sorti à la pause contre Grenoble, il souffre d’un problème musculaire aux ischios. Son absence est d’ores et déjà actée pour plusieurs semaines ! Il devra être remplacé.

D’autres absents confirmés pour l'ASSE

En défense, Ebenezer Annan et Dennis Appiah sont forfaits. Le premier devrait retrouver l’entraînement collectif mardi, le second dès dimanche. En revanche, Yvann Maçon a réintégré le groupe et postule à une place dans le groupe.

Un casse-tête au milieu, mais des options

Horneland pourra compter sur la jeunesse pour compenser : Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali, revenus de sélection U19, se sont distingués contre Grenoble. Igor Miladinovic s’est également montré appliqué à l’entraînement. Le coach norvégien peut aussi repositionner Boakye ou Ben Old dans l’axe.

L’ASSE aborde donc ce choc à Montpied avec un groupe toujours diminué, mais le retour de Tardieu apporte un souffle d’optimisme. Une présence qui pourrait bien faire la différence face à Clermont. En plus de ses qualités au milieu de terrain dépourvu de solution, Horneland pourrait retrouver un céritable cadre de l'équipe. Réponse ce soir lors de l'annonce du groupe !

Source : asse.fr