Présent sur la pelouse face à l’AS Saint-Étienne le week-end dernier avec le Clermont Foot 63, Johan Gastien vit une période charnière. À bientôt 37 ans et en fin de contrat en juin, le milieu de terrain auvergnat commence à esquisser les contours de son avenir, loin d’être uniquement sportif. Une trajectoire originale, révélatrice d’une autre manière d’aborder la fin de carrière en Ligue 2.

Depuis plusieurs saisons, Johan Gastien s’est imposé comme l’un des visages familiers du championnat de Ligue 2. Arrivé à Clermont en 2018, le milieu relayeur a connu la montée en Ligue 1, la stabilisation du club dans l’élite, puis le retour en Ligue 2. Sans jamais faire de bruit, il a incarné une forme de constance et de fiabilité dans un effectif souvent renouvelé. Cette saison encore, il reste un élément d’expérience dans un groupe rajeuni, même si son temps de jeu et son rôle ont évolué. Face à l’ASSE, il faisait partie de ces joueurs chargés d’apporter de l’équilibre et du calme dans un contexte sportif tendu, pour un club engagé dans la lutte pour rester à distance de la zone dangereuse.

Un projet personnel mûri loin des projecteurs pour Gastien

En dehors du terrain, Johan Gastien a récemment franchi un cap important. Installé depuis deux ans à Sayat, une commune de 2 500 habitants en périphérie de Clermont-Ferrand, le joueur s’est engagé sur une liste candidate aux élections municipales de 2026. Placé en septième position d’un projet sans étiquette, il insiste sur le caractère strictement local de sa démarche. « Je ne fais pas de politique. Je fais cela parce que j’aime la commune dans laquelle je suis installé. Mes enfants vont grandir ici. J’ai envie que cela se développe aussi pour eux », a-t-il expliqué à France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Un engagement qui dénote dans un monde du football où les acteurs restent attentifs à l'image qu'ils renvoient. Pour autant, participer à la vie citoyenne de sa commune n'a rien de déshonorant, bien au contraire...

Une reconversion qui pourrait accélérer la fin de carrière

Fils de Pascal Gastien, qu’il a connu comme entraîneur à Niort puis à Clermont, Johan Gastien a toujours évolué dans un cadre familial et structuré. Son engagement local s’inscrit dans cette continuité. Si la liste sur laquelle il figure venait à être élue lors du scrutin de mars 2026, le milieu n’exclut pas de mettre un terme à sa carrière pour se consacrer pleinement à ce nouveau rôle. « On m’appelle un peu “Monsieur le maire” dans le vestiaire, mais c’est bon enfant », glisse-t-il, preuve que cette double projection est déjà connue et assumée en interne.

À l’heure où de nombreux joueurs prolongent leur carrière sans réelle anticipation, le Clermontois choisit d’ouvrir une autre voie, en préparant l’après-football avant même d’avoir raccroché les crampons. Une démarche encore marginale, mais qui éclaire autrement les fins de carrière dans un championnat où l’ancrage territorial reste fort et où le football n’est pas toujours une fin en soi.