La pré-saison est souvent l’occasion pour certains joueurs de se relancer, de montrer qu’ils peuvent s’imposer dans un club. Deux ans et demi après son arrivée, Lamine Fomba n’a pas convaincu à l’ASSE. Sa préparation estivale intéressante pourrait-elle rebattre les cartes le concernant ?

Recruté en janvier 2023 en provenance de Nîmes, Lamine Fomba (1,88 m) s’était rapidement imposé comme un élément précieux dans l’entrejeu stéphanois. Ses six premiers mois avaient coïncidé avec le redressement de l’ASSE et le maintien en Ligue 2. Mais depuis, la trajectoire du milieu formé à l’AJ Auxerre s’est nettement compliquée.

Sous Laurent Batlles, l’arrivée de Florian Tardieu lui a coûté sa place de titulaire. Et l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio n’a pas inversé la tendance. Le technicien cévenol a rarement fait confiance à Fomba, ne lui offrant que trois titularisations en championnat. Régulièrement présent dans le groupe mais rarement utilisé, le joueur de 26 ans a néanmoins disputé des minutes cruciales en fin de saison, notamment lors du barrage contre Metz où il a contribué à la montée des Verts en Ligue 1. La saison dernière, il a pris part à 7 rencontres pour 3 titularisations, dont 2 sous les ordres d’Eirik Horneland.

Cette accession lui a permis de bénéficier d’une année de contrat supplémentaire. Initialement lié à l’ASSE jusqu’en juin 2025, son bail court désormais jusqu’en 2026. Mais malgré ce prolongement automatique, son avenir reste flou. Le club lui avait accordé un bon de sortie lors des derniers mercatos, sans qu’aucun accord ne soit trouvé. Le joueur ne devrait pas être retenu durant cette nouvelle période de transferts.

Fomba prêt à s’imposer à l’ASSE ?

Utilisé lors des trois rencontres de préparation par Eirik Horneland, Lamine Fomba a marqué des points. Il a notamment inscrit un superbe but lors de la première victoire des Verts en amical face à Carouge. Le milieu formé à Auxerre a joué l’intégralité de la seconde période face à Troyes. Il a également profité d’une erreur de relance des visiteurs pour offrir le but de la victoire à Ben Old.

Ce vendredi, Lamine Fomba n’a pas joué autant de temps face au Servette. Cela ne l’a pas empêché de s’illustrer à nouveau. Sur le second but stéphanois, il a réalisé une superbe ouverture pour trouver Augustine Boakye. Le Ghanéen a été parfaitement servi et a pu conclure l’offrande.

S’il semblait loin derrière dans la hiérarchie, Lamine Fomba réalise une pré-saison intéressante. Impliqué sur un but lors de chaque rencontre amicale en 2025-2026, le joueur de 27 ans pourrait bien avoir son mot à dire pour tenter de se faire une place dans la rotation au milieu stéphanois cette saison.