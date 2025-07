Dans un entretien accordé au Progrès, Huss Fahmy, directeur des opérations football de l’AS Saint-Étienne, a pris la parole pour faire le point sur la relégation, le travail accompli et les ambitions du club. Son message ? L’optimisme est de retour à l’Étrat, mais la route vers la Ligue 1 passe par une reconstruction patiente et stratégique.

Le silence radio du club après la relégation avait laissé les supporters dans l’expectative. Mais Huss Fahmy a tenu à clarifier les choses. Oui, la descente a été un choc. Non, cette saison n’a pas été vaine. « Je n’oublierai jamais ce qu’il s’est passé la saison dernière. Jamais. Cela restera gravé en moi », confie-t-il avec émotion. Loin de tout déni, le dirigeant britannique assume pleinement les conséquences sportives de cet échec, tout en revendiquant une approche responsable.

Alors que certains auraient pu céder à la panique et empiler les renforts dès janvier pour éviter la catastrophe, la direction a choisi une autre voie : celle de la réflexion à long terme. « Nous avons la possibilité d’ajuster l’effectif. Nous ne l’avons pas bloqué avec des décisions à court terme que nous aurions pu prendre en janvier », explique Fahmy. Un choix stratégique qui, aujourd’hui, permet à l’ASSE de repartir sur des bases assainies, avec plus de lucidité et une marge de manœuvre plus importante sur le mercato.

Loin de minimiser l’impact de la relégation, Fahmy insiste sur ce qu’elle a permis de révéler : les faiblesses d’un projet sportif devenu trop fragile et une nécessité urgente de réorganiser l’ensemble de la structure du club. « C’est extrêmement décevant pour nous, mais nous avons aujourd’hui une très bonne base pour construire. »

Huss Fahmy ASSE : reconstruire avant de penser à la montée

Contrairement à une vision court-termiste souvent vue en Ligue 2, Huss Fahmy affirme clairement que le retour dans l’élite ne doit pas être une obsession immédiate, mais la conséquence logique d’un travail en profondeur. « Le projet que nous avons n’est pas de simplement remonter en Ligue 1 mais d’abord de construire une équipe compétitive pour la Ligue 2 », martèle-t-il. Le mot d’ordre est clair : solidité avant ambition.

Cette philosophie s’incarne déjà dans les nombreuses transformations opérées cet été à l’Étrat. « Nous savions que nous devions faire de nombreux changements au niveau du staff, des joueurs, des infrastructures », liste Fahmy. Le recrutement a été pensé avec minutie, aussi bien au niveau de l’effectif que des compétences managériales.

Le staff technique, entièrement remodelé, est au cœur de cette refondation. « Cet optimisme est accru par la qualité des techniciens que nous avons recrutés », souligne le dirigeant, convaincu que le club dispose désormais de profils capables de hausser le niveau d’exigence. Le mot d’ordre : inculquer une culture de la gagne et de la performance, trop absente ces dernières saisons.

Pour y parvenir, la pré-saison a été pensée comme une phase déterminante. « C’est une pré-saison importante afin que les joueurs s’imprègnent des exigences du coach », poursuit Fahmy. L’objectif est de transformer la douleur de la descente en énergie positive, au service d’un groupe homogène, discipliné et résolument tourné vers la progression.

Patience des supporters, ambition du club : une nouvelle dynamique

Le discours d’Huss Fahmy marque un tournant. Il ne s’agit plus seulement de survivre ou de colmater les brèches, mais de rebâtir un club digne de son histoire. Cette ambition s’appuie aussi sur un soutien sans faille : celui des supporters. « Très honnêtement, ils font preuve de patience avec nous », reconnaît-il. Une reconnaissance importante pour un public qui a toujours répondu présent, y compris dans les moments les plus sombres.

Car à Saint-Étienne, le football n’est pas qu’un sport. C’est une fierté populaire, une identité partagée. Et Huss Fahmy en est conscient : « Nous sommes fiers de ce que l’on met en place. Chaque jour, nous nous rapprochons d’un ensemble de plus en plus solide. » Cette démarche s’inscrit dans une logique de cohérence et de continuité : poser les jalons d’un retour durable en Ligue 1, et non une simple apparition éclair.

Cette saison 2025-2026 devra donc être celle de la reconquête, mais avec méthode. Pas question de brûler les étapes. L’ASSE entend progresser dans le bon tempo, en s’appuyant sur la montée en puissance de ses jeunes talents, sur l’encadrement de cadres motivés, et sur un staff désormais en pleine osmose.

Enfin, si la montée est un objectif à moyen terme, Huss Fahmy l’assure : « Si nous parvenons à remonter, nous serons prêts pour la Ligue 1. » Et c’est là toute la subtilité du projet stéphanois : viser l’excellence, sans précipitation.