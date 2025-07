Huss Fahmy, vice-président Football de Kilmer Sports Ventures, a clarifié les axes de travail du club stéphanois pour se relancer. Recrutement ciblé, staff renforcé, cellule de scouting repensée : la nouvelle organisation se déploie pour retrouver la Ligue 1.

Décrié pour sa prudence en janvier dernier, le board stéphanois assume aujourd’hui sa stratégie de ne pas avoir cédé à la panique. « Nous ne voulions pas bloquer l’effectif avec des décisions à court terme. Ce que nous vivons aujourd’hui nous permet de bâtir sur des bases solides », insiste Huss Fahmy dans une interview accordée à France Bleu Saint-Étienne Loire.

Cette approche patiente semble porter ses fruits. Le mercato estival 2025 a été lancé avec des recrutements ciblés, en lien avec les principes de jeu d’Eirik Horneland : intensité, pressing haut, structure tactique exigeante en 4-3-3. « Chaque poste fait l’objet d’une analyse poussée », confie-t-on en interne.

Ce travail de fond vise à constituer un effectif équilibré, capable de répondre aux exigences de la Ligue 2 tout en préparant l'avenir en Ligue 1. Kilmer veut ainsi éviter les recrutements à court terme qui compromettent la trajectoire du club.

Une cellule de recrutement repensée

La plus grande évolution vient cependant de la structuration de la cellule de scouting. Un sujet sur lequel Huss Fahmy s’est largement exprimé dans les colonnes du Progrès : « On a eu de supers candidats pour la partie scouting. On voulait de la diversité, des expériences différentes. Ils ont passé une dizaine de jours à Saint-Étienne pour apprendre à se connaître. »

Alexandre Lousberg a été nommé coordinateur de cette cellule. Il est chargé de centraliser les données et de garantir une coordination efficace entre les recruteurs. L’objectif : multiplier les observations dans des contextes variés pour établir des comparatifs solides et fiabiliser les choix.

« Le recrutement, ce n’est pas de l’intuition. C’est de la méthode. On veut savoir ce qu’on achète », insiste Fahmy. La vision défendue repose sur la rigueur analytique et l’interprétation croisée d’un maximum de signaux avant de valider une recrue.

Un staff de très haut niveau

En parallèle du mercato et du renforcement de la cellule de recrutement, le staff technique a également été profondément remanié. Kilmer Sports Ventures a mené plus de 200 entretiens pour constituer une équipe de spécialistes autour de Horneland. « Le plus important, c’était de recruter des gens capables de travailler ensemble. Pas juste les meilleurs CV », souligne Fahmy.

Un directeur de la performance (Donough Hollohan) a été nommé, ainsi qu’un département de développement individuel. Les domaines de la nutrition, de la récupération, de la psychologie sportive et de la tactique sont désormais pris en charge de manière intégrée.

L’ambition est claire : permettre à chaque joueur de progresser de manière optimale dans un environnement structuré. « On veut fournir à nos joueurs le meilleur contexte possible pour qu’ils atteignent leur maturité », ajoute Fahmy.

Avec ces réformes en profondeur, l’ASSE vise un retour rapide mais durable en Ligue 1. En construisant un projet cohérent à tous les étages du club, Kilmer veut redonner aux Verts leur place parmi l’élite.