Le retour de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, officialisé après une défaite à domicile contre Toulouse (2-3), n’a pas surpris les voix de l’After Foot sur RMC Sport. Entre désillusion, gestion incohérente et faillite sportive, Daniel Riolo et Florent Gautreau n’ont épargné personne, de l’équipe sur le terrain aux nouveaux dirigeants.

Daniel Riolo, tout en reconnaissant les progrès récents des Verts, ne comprend pas comment une telle opportunité a pu être gâchée : « Sur la saison, on peut parler d'une forme de logique dans la continuité. Mais Saint-Étienne, parfois, dans cette fin de saison, a sorti de bons matchs. Battre Toulouse sur le dernier match à domicile, c’était envisageable. »

Il insiste sur le contexte favorable de ce barrage retour, avec un Chaudron à guichets fermés, une équipe de Toulouse démobilisée, et une dynamique encourageante côté stéphanois : « Il y avait une dynamique… Tu te dis : Toulouse, vous venez, vous ne jouez plus rien, on va vous prendre comme il faut, on va gagner. »

Mais à ses yeux, l’ASSE est passée totalement à côté de son sujet : « Même si t'as pas été bon, même si t'as pris du retard, si la saison doit se terminer sur une sorte de finale, tu dois la jouer comme une finale. Là, ils l'ont pas fait. Ils n'ont jamais réussi à mettre la folie que moi j'attendais. »

Et de souligner les occasions toulousaines à répétition, symboles du naufrage défensif des Verts : « Toulouse a eu énormément d'occasions d’ailleurs. C’est la folie. Larsonneur il a fait deux-trois arrêts de fou. »

Une défense à la dérive, un effectif limité

Florent Gautreau a, de son côté, pointé du doigt une donnée implacable : les 77 buts encaissés par Saint-Étienne sur la saison. « Il y a un truc flagrant quand tu regardes le classement depuis des semaines : la défense de Saint-Étienne. Ils ont pris 77 buts ! Il n'y a que Montpellier qui en a pris plus, et encore, ils étaient en roue libre depuis cinq-six matchs. Tu peux pas te maintenir en prenant 77 buts. C’est pas possible. »

Et cette faillite défensive, pour lui, n’est pas le fruit du hasard : c’est aussi le résultat d’un effectif mal construit, notamment en défense, et d’un manque d’exigence globale dans la gestion du groupe. « J’en ai parlé souvent, notamment de Larsonneur. Ce n’est pas le pire, mais il y a plein de joueurs comme lui qui n’ont pas tout à fait le niveau Ligue 1. »

Riolo : "On ne comprend rien à ce qu’ils veulent faire"

Les deux journalistes s’accordent sur un point majeur : le manque de cap affiché par les nouveaux dirigeants, arrivés cette saison. Riolo ne décolère pas : « Saint-Étienne a attendu des années que le duo Romeyer-Caïazzo vende. C’était interminable. Et quand enfin les nouveaux arrivent, on s’attend à du changement. À une vision. À quelque chose. Mais non. Rien. On ne comprend rien à ce qu’ils veulent faire. Ils sont absents ou incompréhensibles. C’est pas possible ce qui se passe à Sainté. C’est pas vrai. »

Florent Gautreau, lui, insiste sur l’écart entre les moyens du club et les résultats : « C’est le 13e budget de Ligue 1. Tu as cinq clubs derrière toi en termes de finances. Et malgré ça, t’as une équipe pas renforcée. »

Il cite l’exemple de clubs comme Le Havre ou Angers, qui, avec des moyens plus limités, ont réussi à exister : « Tu regardes Le Havre et Angers. Les deux plus petits budgets, mais avec un directeur sportif qui bosse, ils s’en sortent. Saint-Étienne, ils ont du blé, mais ils ne recrutent pas. Ils ne construisent pas. »

Saint-Etienne : Une descente et des regrets, mais pas une surprise

La conclusion de l’After Foot est sans appel : la relégation n’est pas une injustice, mais la conséquence d’une série de manquements à tous les niveaux. Riolo résume parfaitement cette désillusion : « Les supporters doivent se dire : pourquoi on a changé ? Si c’est pour recommencer en Ligue 2 ? Quand tu sais combien c’est dur de remonter… c’est pénible. »

🗣️🟢 @FlorentGautreau : "Tu ne peux pas te maintenir en encaissant 77 buts en une saison. Saint-Etienne est le 13ème budget de Ligue 1, ils auraient dû faire mieux." pic.twitter.com/0wzafVS6pT — After Foot RMC (@AfterRMC) May 17, 2025