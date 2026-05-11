Après ASSE-Amiens (5-0), la chronique de Patrick Guillou dans le Progrès pointe un constat brutal : l’ASSE est passée à côté de sa saison et s’avance désormais dans le doute avant les play-offs.

La défaite face à Amiens a laissé des traces. Et pas seulement au classement. Dans sa chronique pour beIN Sports, Patrick Guillou n’a pas mâché ses mots. L’ancien défenseur des Verts dresse un bilan sans concession. Pour lui, Saint-Étienne n’a pas seulement perdu un match. Le club a surtout perdu le fil de sa saison.

L’image est forte. Trop forte pour être ignorée. Guillou compare cette soirée à un lave-linge en plein essorage. Ça tourne dans tous les sens, ça fait du bruit… mais au final, il manque toujours quelque chose. Une métaphore qui résume parfaitement l’irrégularité des Verts.

Car face à une équipe amiénoise sans pression, Sainté avait une opportunité. Une vraie. Monter sur le podium, se rapprocher de l’objectif. Mais une fois de plus, les Verts ont déçu. Sur les quatre derniers matchs, cinq points étaient attendus. Trois seulement ont été pris. Trop peu pour une équipe censée jouer la montée.

ASSE : une saison ratée malgré les ambitions

Le constat est clair. Et il fait mal. Pour Guillou, cette saison est un échec. Un échec collectif. Un échec structurel.

Dix défaites. Le chiffre claque. Il résonne comme une anomalie pour un club de ce standing en Ligue 2. Ce n’est plus un accident. C’est une tendance lourde. Une preuve que quelque chose ne fonctionne pas.

Les ambitions affichées en début de saison étaient élevées. Très élevées. Certains parlaient même de titre. Avec un budget conséquent, un effectif dense et des discours ambitieux, l’ASSE se voyait déjà au-dessus du lot.

Mais la réalité est toute autre. Trop d’irrégularité. Trop de pression mal gérée. Et surtout, une incapacité à répondre présent dans les moments clés.

Guillou pointe aussi la gestion du club. Des dirigeants jugés trop théoriques. Trop éloignés du terrain. Le projet est structuré sur le papier. Mais sur la pelouse, les signaux restent inquiétants.

Le manque de sérénité dans le sprint final en est la preuve. L’ASSE n’a jamais semblé maîtriser son destin.

Encore un espoir malgré le chaos

Et pourtant, tout n’est pas terminé. C’est peut-être là le paradoxe.

Malgré les critiques, malgré les désillusions, les Verts sont encore en vie. Les play-offs arrivent. Et avec eux, une chance inattendue.

Lucas Stassin l’a reconnu après la rencontre : le réveil est arrivé trop tard. Mais il est peut-être encore temps de sauver les meubles.

L’autre force de Saint-Étienne, c’est son public. Inlassable. Fidèle. Impressionnant. Même dans la déception, Geoffroy-Guichard continue de pousser. Comme une foi irrationnelle.

C’est peut-être là que tout peut basculer. Dans cette capacité unique à renverser les scénarios. À faire naître de l’espoir au milieu du chaos.

Car oui, malgré tout, l’ASSE peut encore monter. Une série. Un match. Un déclic. Et tout peut changer.

Au milieu des gravats, une étincelle reste possible.