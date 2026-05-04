Battue pour la troisième fois consécutive, l'ASSE se retrouve dans une situation délicate avant la dernière journée de Ligue 2. Si les Stéphanois veulent croire en une remontée directe, ils devront déjà s'imposer face à Amiens, tout en espérant un faux pas du Mans. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur la nouvelle défaite de l'AS Saint-Étienne.

Avec 10 défaites en l'espace de 33 rencontres, l'AS Saint-Étienne peine à trouver une certaine régularité cette saison. Ces 30 points perdus font qu'aujourd'hui les Verts sont très loin de dominer le championnat. Invaincu lors de ses neuf premières rencontres sur le banc de l'ASSE, Philippe Montanier connaît un véritable coup d'arrêt depuis le naufrage bastiais.

L'ASSE pas à la hauteur de ses ambitions

Pourtant, cette saison, l'ASSE avait décidé de frapper fort. En pleine crise financière du football français, la direction stéphanoise a dépensé au total 27,9 M€, selon Transfermarkt. Bien plus que ses poursuivants, Reims et Troyes (4 M€ et 3,75 M€). La moitié des clubs du championnat de Ligue 2 n'ont même rien dépensé.

Parmi eux, Rodez et Le Mans... "Une équipe construite par algorithmes pour piétiner la Ligue 2 se fait tordre par une équipe de Rodez qui bosse avec trois bouts de ficelle." Un constat terrible, d'autant plus que Rodez parvient de son côté à enchaîner avec un dix-neuvième match consécutif sans défaite. Par conséquent, les Ruthénois entrent dans le top 5 et reviennent à deux points de l'ASSE.

Un visage de plus en plus inquiétant

Oui, l'ASSE doit composer avec de multiples absences. Mais le jeu proposé ces derniers matchs est tout sauf rassurant. 7 buts encaissés, et seulement 1 marqué lors des trois dernières rencontres, pour autant de défaites. "Les Verts avec la possession sans rien tenter de risqué : stérile, latéral et soporifique. En face : récupération, projection et punition. Merci, au revoir. Le manque de révolte collective lacère la vue. À force de caresser le ballon, tout le monde s’endort."

Philippe Montanier, le coach de l'ASSE était remonté après la rencontre et a tenu à défendre ses joueurs. Car pour lui, ce n'est pas un problème d'envie. Tout le monde devra très rapidement se remobiliser, car tout reste possible en battant Amiens. "Philippe Montanier a raison. Ses joueurs ne trichent pas. L’intention supposerait une forme d’intelligence. Ils sont authentiques."

Pour Patrick Guillou, les joueurs sont bien à l'écoute des diverses consignes demandées. Pour autant, cela peine à se remarquer sur le terrain. "Collectivement, le groupe vit bien. Comme un groupe WhatsApp : tout le monde lit les messages, mais personne ne répond." Face à Amiens, les supporters de l'ASSE seront encore présents en tribunes, prêts à pousser leur équipe. "La montée directe reste possible. Pas logique, mais probable. Tout le monde reste quand même pour voir comment ça finit."