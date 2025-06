Lucas Stassin brille avec l’ASSE en Ligue 1. Et pourtant, il n’aurait jamais dû en arriver là si l’on s’en tenait aux données brutes. L’ancien préparateur physique de clubs prestigieux, Mario Innaurato, en fait aujourd’hui un symbole de ce que le football moderne oublie parfois : l’humain.

Dans les colonnes du quotidien belge Le Soir que poteaux-carrés a identifié, Mario Innaurato – qui a exercé au Standard de Liège, à Anderlecht, au Milan AC ou encore au FC Séville – livre une analyse franche de l’évolution du métier de préparateur physique. Plus technique, plus fragmenté, plus dépendant de la technologie, ce rôle exige aujourd’hui une coordination sans faille avec le staff, à condition que les egos n’écrasent pas l’essentiel.

Mais ce sont ses propos sur Lucas Stassin qui résonnent particulièrement pour les supporters de l’ASSE. “Anderlecht n’a pas gardé Lucas Stassin sur base de ses datas physiques jugées insuffisantes. Mais regardez aujourd’hui son magnifique parcours en Ligue 1…”

Stassin, révélation stéphanoise

Arrivé à Saint-Étienne à l’été 2024 pour un peu plus de 9 millions d’euros, l’attaquant belge a vite fait taire les sceptiques. S’il a connu un démarrage timide, l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc en janvier a changé la donne. Devenu titulaire indiscutable, Stassin a terminé la saison avec 12 buts et 4 passes décisives, s’imposant comme le maillon fort de l’attaque forézienne. Mieux encore, il a été élu “Pépite de la saison en Ligue 1” par les supporters, loin des doutes d’Anderlecht.

Un parcours qui illustre parfaitement l’exemple donné par Innaurato : “À l’époque, on n’aurait jamais gardé Romelu Lukaku si l’on s’était fié aux datas. Il courait moins que les autres, mais sa puissance et sa vitesse étaient hors normes.”

Un signal pour l’ASSE et le foot français

Innaurato ne condamne pas les données, bien au contraire. Il milite pour une lecture plus fine et plus humaine : “Si l’on veut tirer le meilleur des datas, il faut une approche holistique.” Un message que Saint-Étienne semble avoir intégré en misant sur un profil comme celui de Stassin, qui démontre chaque semaine que le football ne se résume pas à des graphiques et des courbes de performance.

Au moment où le club aimerait rapidement retrouver la Ligue 1, ce rappel tombe à point nommé. La réussite passe autant par la technologie que par l’intuition et l’expérience. Et dans ce domaine, Lucas Stassin est déjà un exemple à suivre.