Depuis plusieurs semaines, le mercato de l’AS Saint-Étienne a été rythmé par les rumeurs entourant ses jeunes talents. Parmi eux, Lucas Stassin, attaquant belge de 19 ans, a cristallisé l’attention. Courtisé de toutes parts, il est resté dans le Forez malgré plusieurs approches très concrètes.

Formé à Anderlecht et arrivé à l’ASSE à l’été 2024, Stassin s’est rapidement imposé comme un atout majeur de l’effectif. Auteur d’une première saison prometteuse en Ligue 1 malgré la relégation. Son profil d’attaquant axial, capable d’occuper la profondeur tout en pesant dans les duels, en fait une cible idéale pour de nombreux clubs européens.

Un été sous tension pour les Verts

Durant ce mercato, l’ASSE a dû composer avec les nombreuses sollicitations venues pour ses joueurs les plus en vue. Zuriko Davitashvili, notamment, a longtemps été annoncé partant avant d’être finalement retenu. Même constat pour Lucas Stassin : des clubs français, allemands et italiens se sont penchés sur son cas, mais les dirigeants stéphanois n’ont jamais ouvert la porte.

Cette fermeté s’explique par deux raisons principales. D’abord, la volonté des nouveaux propriétaires de stabiliser l’effectif après une descente en Ligue 2 qui a profondément secoué le club. Ensuite, l’importance sportive de Stassin, considéré comme l’un des piliers du projet de reconstruction, aux côtés de joueurs comme Davitashvili ou Moueffek.

Une offre astronomique repoussée

Mais selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’ASSE a pourtant reçu une proposition difficile à ignorer. Une formation étrangère a mis 25 millions d’euros sur la table, assortis de 12 millions de bonus potentiels. Un montant impressionnant, surtout pour un club de Ligue 2, qui aurait pu représenter une manne financière inédite pour les Verts.

Le club en question n’est autre que le CSKA Moscou. Ambitieux malgré le contexte actuel, le club russe a tenté un coup de poker pour s’attacher les services du jeune attaquant. Une démarche qui, au-delà de l’aspect financier, soulevait de nombreuses interrogations.

Le choix fort des dirigeants

Car si l’ASSE a rapidement décliné l’offre, ce n’est pas uniquement pour des raisons sportives. Le contexte géopolitique tendu autour de la Russie a pesé dans la balance. Ce refus marque une volonté claire : protéger ses jeunes talents et maintenir un cap sportif malgré les tentations financières. Pour Lucas Stassin, cela signifie un avenir immédiat dans le Forez, avec l’objectif de contribuer au retour de l’ASSE dans l’élite du football français. Par ailleurs, il n'est pas évident que le joueur ait souhaité se projeter vers une destination comme la Russie...

En conservant son attaquant vedette malgré une offre record, Saint-Étienne envoie un nouveau signal fort aux supporters, mais surtout aux courtisans de ses joueurs les plus "bankable". L’ASSE veut renouer avec ses ambitions sportives, même en Ligue 2, en s’appuyant sur ses jeunes talents et en résistant à la pression du marché. C’est une preuve que la reconstruction se fera autour de ses pépites, malgré les convoitises.