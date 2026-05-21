L’ASSE joue sa saison sur deux matchs face à Nice. Avant ce barrage décisif pour la montée en Ligue 1, Philippe Montanier a choisi d’élargir son groupe avec plusieurs jeunes issus de la réserve.

La saison de l’AS Saint-Étienne n’est pas terminée. Après avoir manqué la montée directe en Ligue 1 durant la phase régulière, les Verts ont dû passer par la case playoffs. Une étape déjà franchie dans la douleur mardi soir face à Rodez. Après un match fermé conclu sur un score nul et vierge, les Stéphanois se sont imposés au bout du suspense lors de la séance des tirs au but (7-6).

Les coéquipiers de Gautier Larsonneur connaissent désormais leur ultime obstacle : l’OGC Nice. Une double confrontation sous haute tension qui désignera la 18e équipe de Ligue 1 pour la saison prochaine… et celle qui évoluera en Ligue 2.

L’ASSE adapte son organisation avant Nice

Le calendrier a réservé une situation particulière aux Verts. L’OGC Nice, entraîné par Claude Puel, dispute ce vendredi la finale de la Coupe de France face au RC Lens. Conséquence directe : les barrages ont été décalés à mardi et vendredi prochains.

Un report qui offre quelques jours supplémentaires. Philippe Montanier en a profité pour renforcer momentanément son groupe professionnel avec plusieurs éléments de la réserve.

Ce mercredi, six jeunes joueurs ont ainsi participé à la séance avec les pros : Axel Dodote, Adam Baalal, Nathan Kasia, Mylan Toty, Jibril Othman et Noah Moulin. Une opportunité importante pour ces jeunes Stéphanois qui découvrent progressivement les exigences du très haut niveau.

Philippe Montanier garde des solutions sous la main

Le choix du staff n’a rien d’anodin. Si la saison de la réserve est désormais terminée, l’ASSE veut conserver un maximum d’options avant ces deux rendez-vous capitaux. Entre les risques de suspension, les blessures ou une éventuelle prolongation, chaque détail compte.

Axel Dodote et Nathan Kasia apportent des solutions défensives dans l’axe. Adam Baalal peut densifier le milieu tandis que Mylan Toty, Jibril Othman et Noah Moulin offrent davantage de possibilités offensives.

L’objectif est clair : anticiper toute mauvaise surprise avant une double confrontation qui peut changer l’avenir du club. En interne, tout Saint-Étienne pousse derrière son équipe pour éviter une deuxième saison consécutive dans l’antichambre du football français.

L’ASSE joue désormais bien plus qu’un barrage. C’est tout un projet sportif qui se retrouve suspendu à ces deux matchs face aux Aiglons.