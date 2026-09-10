Sohaib Nair a découvert une nouvelle dimension de l’ASSE cette saison. Présent lors des dédicaces ce mercredi, le défenseur stéphanois a apprécié la ferveur des supporters et revient sur ses premiers pas dans un Chaudron plein. Des propos relayés par La voix des Verts.

La relation entre l’ASSE et ses supporters ne se limite pas aux jours de match. Sohaib Nair a pu le constater ce mercredi à l’occasion d’une séance de dédicaces à la boutique du club. La recrue stéphanoise a pris le temps d’échanger avec les supporters venus nombreux. Un moment que le défenseur apprécie particulièrement.

« C’est important pour nous de rencontrer les supporters. C’est eux qui sont là toute l’année et qui ont Saint-Etienne dans le cœur », explique-t-il. Le Stéphanois insiste sur l’importance de ces échanges. « Ils sont très nombreux, on est très surpris mais c’est l’ASSE. »

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Pour Nair, le meilleur moyen de remercier les supporters reste toutefois le terrain. « Le meilleur moyen de leur rendre la pareille, c’est de gagner les matchs et de mettre le club le plus haut possible. » Les dédicaces permettent donc de créer du lien, mais les résultats restent au centre des attentes.

Sohaib Nair découvre la ferveur de Geoffroy-Guichard

Arrivé à l’ASSE, Sohaib Nair a également découvert l’ambiance si particulière de Geoffroy-Guichard. Le défenseur n’avait encore jamais évolué dans un stade plein avant de porter le maillot vert.

« Je n’avais jamais joué avec le stade plein. Je n’avais jamais joué ici puis les deux premiers matchs sans les kops », raconte-t-il. Une découverte qui a largement répondu à ses attentes.

« Honnêtement, c’était à la hauteur de mes attentes, voire plus », confie le défenseur stéphanois. Les premières images et les récits ne suffisent visiblement pas à mesurer pleinement ce que représente un match à Geoffroy-Guichard.

« On peut dire ce qu’on veut mais tant qu’on ne le vit pas, ça reste très différent », poursuit Sohaib Nair. Le joueur mesure désormais concrètement ce que les supporters peuvent apporter à l’équipe dans l’enceinte stéphanoise.

Naïr se rejouit de la ferveur des supporters de l'ASSE 🔥💚😊 #asse #teamasse pic.twitter.com/vZZy5XG8H3 — La voix des Verts (@LavoixdesVerts) September 9, 2026

L’ASSE veut offrir de nouveaux moments aux supporters

Le prochain rendez-vous à domicile se fera attendre. L’ASSE doit d’abord disputer deux rencontres à l’extérieur (Dunkerque et Metz) avant de retrouver ses supporters à Geoffroy-Guichard en octobre. Un délai que Nair et ses coéquipiers comptent mettre à profit.

« On a d’abord deux matchs à l’extérieur à gagner mais on espère passer plein de bons moments à domicile cette année », assure le défenseur. Le message est clair : les joueurs veulent rapidement donner de nouvelles raisons de vibrer aux supporters stéphanois.

Lors des dédicaces, Nair a également pu mesurer l’accueil réservé aux recrues. Les supporters ont multiplié les messages à destination des joueurs. « Ils nous encouragent beaucoup et nous souhaitent la bienvenue. C’est plein de petits mots sympas », raconte-t-il.