Auteur d’une belle saison avec l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin a été condamné en Belgique pour conduite dangereuse d'après le quotidien belge Nieuwsblad. Le jeune attaquant belge de 20 ans a perdu son casier judiciaire vierge et devra repasser un examen pratique.

Révélation de la saison à l’ASSE, Lucas Stassin ne fait pas parler de lui cette fois pour ses performances sur le terrain. En Belgique, le jeune attaquant stéphanois a comparu devant le tribunal de police de Halle, à la suite d’un comportement de conduite dangereux constaté par la police locale le 15 avril 2024.

Le jugement est tombé : Stassin a perdu son casier judiciaire vierge. Il écope d’une amende, d’une interdiction de conduire et devra repasser un test de conduite pratique.

Une conduite jugée dangereuse

Les faits reprochés à Lucas Stassin remontent à une soirée d’avril dernier. Selon le procureur Kris Boelens, le joueur a été vu au volant d’un véhicule roulant à vitesse excessive dans une zone 30, forçant le passage, dépassant plusieurs véhicules à la fois, et ne signalant pas ses changements de direction. Un comportement qui a mis en danger d'autres usagers de la route, notamment les plus vulnérables.

Âgé de 20 ans au moment des faits et conducteur novice (avec un permis définitif depuis moins de deux ans), Lucas Stassin a vu cette circonstance jouer contre lui. Il avait déjà été privé de permis pendant 15 jours juste après les faits.

Stassin : Une carrière prometteuse mais un rappel à l’ordre

Devant la justice, l’avocat de Stassin a plaidé la clémence, soulignant la carrière naissante du joueur, son contrat professionnel en France, et la nécessité pour lui de conserver son permis pour ses allers-retours réguliers entre la France et la Belgique. L’attaquant n’était pas présent à l’audience, retenu en Espagne, mais a fait savoir qu’il reconnaissait pleinement les faits et qu’il regrettait son comportement.

Malgré cela, la juge Dina Van Laethem a estimé qu’un rappel ferme à la loi était nécessaire : « Cet accusé, footballeur ou non, doit également prendre conscience de son comportement au volant. Ils sont des exemples pour la jeunesse. »

Elle a donc prononcé les peines suivantes :

une interdiction de conduire de 6 jours ,

une obligation de repasser un examen pratique ,

une amende de 320 euros ,

ainsi que 300 euros de frais de justice.

Une image à protéger

Ce rappel à l’ordre judiciaire n'efface en rien la très bonne saison de Lucas Stassin avec l’ASSE, où il a inscrit 12 buts en championnat. Mais il vient rappeler que la notoriété et la jeunesse ne dispensent pas du respect des règles.

À Saint-Étienne, le joueur bénéficie d’une image positive et d’un potentiel que le club souhaite faire grandir. Ce faux pas extra-sportif n’aura sans doute pas de conséquences sur son avenir immédiat.