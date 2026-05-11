La semaine la plus importante de la saison commence aujourd'hui. Après la victoire face à Amiens et la montée du Mans qui a douché les espoirs de promotion directe, les Verts n'ont plus qu'un objectif en tête : les play-offs. Vendredi soir, à 20h30, Geoffroy-Guichard accueillera l'ASSE face au Red Star ou Rodez, vainqueur du premier tour mardi soir. D'ici là, la semaine sera placée sous le signe de la préparation, avec des entraînements à huis clos, une conférence de presse jeudi et un groupe dévoilé dans la foulée. À noter également : les jeunes Stéphanois seront en déplacement à Cosne samedi pour la dernière journée de National 3, avec un maintien à aller chercher. Voici tout le programme de la semaine, jour par jour. La semaine de l'ASSE

Lundi 11 mai

Soins et repos des pros masculins à huis clos

Mardi 12 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Mercredi 13 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Jeudi 14 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Conférence de presse avant le Play-off 2 contre le Red Star ou Rodez

Vendredi 15 mai

Play-off 2 : ASSE - Red Star ou Rodez au stade Geoffroy-Guichard (20h30)

Samedi 16 mai

Soins et entraînement des pros masculins à huis clos

National 3 (Journée 26) : Cosne - ASSE au stade Raphaël-Giraux (18h)

Dimanche 17 mai

Repos

Si l'ASSE ne s'impose pas vendredi, cette semaine sera la dernière de la saison. Tout simplement. En cas de qualification, il restera une dernière semaine avec une double confrontation jeudi - dimanche face au 16e de Ligue 1.

ASSE : Stassin annonce la couleur pour les playoffs

Nous vous tiendrons informé de l'état des joueurs incertains au cours de la semaine : Larsonneur, Le Cardinal, Davitashvili, Duffus, Tardieu, ...

Source : ASSE.fr