Club amateur, Ecotay-Moingt, a vécu une journée inoubliable en affrontant l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard, dans une ambiance de rêve. Immersion dans les coulisses de cette rencontre face à l'ASSE.

Ils viennent du monde amateur (R3) et ils ont vécu ce que beaucoup ne font qu’imaginer. Affronter l’AS Saint-Étienne, dans le Chaudron, devant 26 000 spectateurs. Un match de Coupe de France pas comme les autres. Une immersion totale dans le monde pro, un rêve éveillé pour les joueurs, le staff et tout un village.

Le matin de ce jour historique débute à Sport Avenue, un partenaire fidèle du club. Puis direction L'Étrat, pour une "mise au vert" comme les pros de l'ASSE. Les jeunes joueurs découvrent des installations qu’ils ne connaissaient qu’à travers les réseaux ou la télé. Les yeux brillent. “On voit que c'est des grands enfants qui découvrent un univers qu'ils ne connaissent que par les tribunes s'ils sont supporters ou par la télé s'ils suivent les matchs à la télé.”, confie un encadrant.

Une émotion unique pour les joueurs et le staff.

Dès leur entrée dans le Chaudron, les joueurs sont frappés par la qualité de la pelouse. “Soyeuse”, “parfaite”, entend-on. Pourtant, l’émotion va bien au-delà. Beaucoup de joueurs sont des supporters de l’ASSE.

Benoît raconte que sa mère vient au stade pour la première fois. Un symbole fort. Le capitaine, reste lucide : “Je veux juste me faire plaisir et taper dans le ballon.” L’émotion est palpable aussi chez le staff.

Des supporters en feu, une ambiance de feu avant d'affronter l'ASSE

Du côté des tribunes, les supporters d'Ecotay-Moingt ont mis les petits plats dans les grands. Brice, le fils du président, coordonne l'opération : 175 fumigènes, un tifo géant, deux mégaphones, des bâches ...

Les chants fusent. L’énergie est contagieuse. Leur cri de guerre : “L'USM ! Tes supporters sont là !”. C’est une véritable fête populaire. La fusion entre communes, familles, et passion pour le foot se lit sur tous les visages.