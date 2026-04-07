À l’approche de la réception de Dunkerque, la gestion des cartons demeure un sujet pour l’ASSE. Dans la course à la montée où chaque détail va compter, plusieurs joueurs avancent avec une marge réduite. Certains cadres sont clairement sous menace immédiate. Le point sur les risques de suspension pour les Stéphanois.

La dynamique actuelle des Verts repose sur beaucoup d’intensité. Pressing, duels, récupération haute. Un style efficace, mais qui expose logiquement certains joueurs sur le plan disciplinaire. À quelques journées de la fin, cela peut peser lourd.

Tardieu et Annan en alerte directe

Florian Tardieu est toujours sous la menace, et ce depuis plusieurs semaines. Avec quatre cartons jaunes, il se trouve à un avertissement d’une suspension automatique. Son rôle dans l’entrejeu l’expose naturellement. Il cumule d’ailleurs 19 fautes commises cette saison, preuve de son activité défensive. La moindre erreur face à Dunkerque pourrait donc le priver d’un match clé. Encore faut-il que le milieu soit aligné et dans le groupe.

Ebenezer Annan est dans une situation similaire. Lui aussi totalise quatre cartons jaunes et a été averti lors de son entrée à Nancy. Très engagé dans les duels, il joue souvent à la limite. Sa marge est désormais inexistante.

Boakye déjà sanctionné, mais toujours exposé

Augustine Boakye reste le joueur le plus sanctionné de l’effectif avec huit cartons jaunes. Il a déjà purgé une suspension et se trouve dans un nouveau cycle. Son volume de fautes est particulièrement élevé, avec 40 fautes commises. C’est le joueur le plus exposé dans ce domaine. Même s’il n’est pas sous menace immédiate, il devra gérer son engagement. Une série rapide peut vite le replacer en danger et ne l'oublions pas, la rencontre face à Troyes approche. L'ASSE aura besoin de l'ensemble de ses forces vives à l'occasion de cette rencontre.

L'ASSE va devoir gérer dans le sprint final

Derrière ces joueurs, plusieurs Stéphanois restent dans une zone intermédiaire. Cardona, Kanté ou Ferreira comptent trois avertissements. À l’inverse, certains joueurs très sollicités dans les duels restent étonnamment peu sanctionnés. Nadé, Davitashvili ou encore Old n’ont reçu que deux cartons malgré leur activité. Une preuve que la maîtrise reste possible dans ce type de contexte. Mieux encore, Julien Le Cardinal a écopé de son tout premier carton jaune samedi dernier à Nancy.

Le bilan des cartons jaunes des joueurs de l’ASSE