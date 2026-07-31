Kapriol reste sur le short des Verts pour une troisième saison consécutive. La marque italienne d'équipements de protection individuelle prolonge son partenariat avec l'ASSE, initié en 2024.

L'ASSE a annoncé ce jeudi la prolongation de son partenariat avec Kapriol pour la saison 2026-2027. La marque italienne, partenaire officiel du club depuis 2024, restera visible sur le short des joueurs professionnels ainsi qu'aux abords du stade Geoffroy-Guichard et du Centre sportif Robert-Herbin.

Kapriol, une entreprise familiale centenaire spécialisée dans la protection individuelle

Fondée en 1927, Kapriol est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération de la famille fondatrice. L'entreprise est spécialisée dans la conception d'équipements de protection individuelle destinés aux professionnels, et revendique une présence dans plus de 70 pays. Son partenariat avec l'ASSE s'inscrit dans une stratégie de développement de sa notoriété sur le marché français.

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ASSE - Kapriol : Les réactions des deux parties

Le directeur général adjoint de l'ASSE, Arnaud Jaouen, a commenté cette prolongation en évoquant des points communs entre les deux structures : « Nous sommes à la fois ravis de prolonger notre partenariat et fiers que Kapriol compte sur l'AS Saint-Étienne pour continuer de développer sa notoriété en France. Comme l'ASSE, Kapriol est une marque historique avec une ambition tournée vers l'avenir ».

De son côté, le président directeur général de Kapriol, Franco Morganti, a insisté sur la dimension symbolique de cette troisième saison de collaboration : « Kapriol est particulièrement fière de renouveler son partenariat avec l'AS Saint-Étienne pour cette troisième saison consécutive. Au-delà d'un simple sponsoring, nous partageons avec ce club historique des valeurs fondamentales de travail, de détermination et d'esprit d'équipe ».

Un partenariat parmi d'autres dans l'organigramme commercial stéphanois

Cette prolongation s'ajoute à la liste des partenariats commerciaux déjà en place autour du club stéphanois, dans un contexte où l'ASSE cherche à consolider ses revenus extra-sportifs à l'entame d'une nouvelle saison de Ligue 2. Aucun montant financier lié à cet accord n'a été communiqué par les deux parties.

Source : Communiqué officiel ASSE