La formation féminine de l’ASSE continue de s’illustrer. Deux jeunes Stéphanoises, Noélie Chovin et Eden Alzamora, ont été retenues avec les équipes de France de jeunes pour les prochains rassemblements internationaux. Une nouvelle étape dans la progression de deux joueuses déjà habituées aux sélections tricolores.

Noélie Chovin poursuit son ascension. La défenseure de 17 ans a été convoquée avec l’équipe de France U18 pour un rassemblement organisé à Clairefontaine du 14 au 17 septembre. Les 22 joueuses retenues prépareront la prochaine Coupe du monde, programmée au Maroc du 17 octobre au 7 novembre.

Chovin poursuit sa progression entre l’ASSE et les Bleuettes

Cette convocation vient prolonger une année déjà particulièrement riche pour la Stéphanoise. Capitaine des U19 la saison passée, Noélie Chovin avait participé à l’Euro U17 au printemps. Elle avait alors disputé trois rencontres. Une titularisation lors du succès face à l’Espagne (1-0), avant de terminer finaliste de la compétition avec les Bleuettes.

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À l’ASSE aussi, son statut a évolué. Intégrée au groupe professionnel cet été, la jeune défenseure a participé à plusieurs rencontres de préparation sous les ordres de Yannick Chandioux. Nous évoquions notamment son passage progressif vers l’équipe première aux côtés de Laura Quily et Emmy Ganne. Elle figurait encore dans le groupe pour le premier match officiel face à Roubaix-Wervicq en Coupe LFFP.

Alzamora offre la victoire aux U19 avant de retrouver les Bleues

Eden Alzamora franchit elle aussi une nouvelle étape. Habituée des rassemblements avec l’équipe de France U16 la saison passée, la milieu née en 2010 est désormais appelée avec les U17. Elle se rendra à Las Rozas, en Espagne, du 13 au 17 septembre. Les Françaises y affronteront notamment l’Espagne avant d’entamer, en octobre, les qualifications pour le prochain Euro face aux Pays-Bas, Israël et la Suède.

La convocation arrive quelques jours après une reprise de championnat idéale pour Alzamora. Les U19 de l’ASSE se sont imposées dimanche sur la pelouse de Dijon (2-1). Menées dès la 12e minute, les Vertes ont égalisé grâce à Romaïssa Ihssan avant qu’Eden Alzamora n’offre finalement les trois points aux Stéphanoises… à la 95e minute.

Deux trajectoires différentes, mais une même récompense pour deux joueuses qui incarnent aujourd’hui la nouvelle génération de la section féminine stéphanoise.

Source : ASSE.