La reconstruction des Vertes ne repose pas seulement sur les onze recrues du mercato. Cet été, l’ASSE a également ouvert la porte du groupe professionnel à plusieurs joueuses formées au club. Trois d’entre elles ont déjà profité du premier match amical pour commencer à se montrer.

Laura Quily, Emmy Ganne, Noélie Chovin et Sara Mujdzic figuraient encore dans l’effectif U19 la saison passée. Elles apparaissent désormais sur la liste officielle de l’équipe engagée en Seconde Ligue. L’ASSE présente Chovin parmi les défenseures, Ganne au milieu, puis Quily et Mujdzic dans le secteur offensif. Leur présence ne précise pas leur situation contractuelle, mais confirme leur intégration sportive au nouveau groupe de Yannick Chandioux.

Trois jeunes Vertes déjà lancées face à Montpellier

La victoire obtenue à Montpellier (0-1) a offert une première occasion de les observer. Laura Quily et Emmy Ganne ont débuté la rencontre, tandis que Noélie Chovin a participé à la seconde période. Seule Sara Mujdzic n’est pas entrée en jeu.

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Présentée comme une attaquante dans l’effectif officiel, Laura Quily a pourtant été titularisée au sein de la ligne défensive. Elle a disputé la première demi-heure sur le couloir droit avant de céder sa place à Faustine Bataillard. Une utilisation inhabituelle qui témoigne au moins de la volonté du staff de découvrir ses possibilités dans un groupe encore en construction.

Emmy Ganne a, de son côté, évolué en soutien de Dona Scannapieco, en position de numéro 10. Issue de la génération 2009, la milieu de terrain de 17 ans a effectué ses débuts dans l’Isère avant de poursuivre sa formation à Saint-Étienne. Son apparition dans le onze face à une équipe de Première Ligue constitue déjà un premier signal fort. Dans un secteur où l’ASSE a conservé plusieurs joueuses expérimentées, elle pourra notamment grandir aux côtés de Rachel Corboz, Faustine Bataillard et d’Héloïse Mansuy.

Entrée après la pause, Noélie Chovin possède déjà des responsabilités importantes malgré ses 16 ans. Native de Saint-Priest-en-Jarez et passée par Périgneux Saint-Maurice Foot, la défenseure a rejoint l’ASSE en 2024. Elle portait la saison passée le brassard des U19 de l’ASSE avant d’être appelée avec l’équipe de France U17. Chovin a disputé trois rencontres lors de l’Euro U17 lors du mois de mai. Dont la victoire contre l’Espagne en tant que titulaire, avant de terminer finaliste de la compétition.

Sara Mujdzic, un autre profil offensif à développer

Même sans avoir joué à Montpellier, Sara Mujdzic fait également partie de cette passerelle entre les U19 et le groupe professionnel. Âgée de 17 ans, l’ailière évoluait auparavant au Puy Foot 43 avant de poursuivre sa formation sous le maillot vert.

Son parcours possède déjà une dimension internationale. Appelée avec les U17 de Bosnie-Herzégovine en juin, elle a ensuite intégré la sélection U19. Elle a participé cet été à l’Euro U19, où sa sélection est sortie en poule après trois défaites.

Une formation appelée à accompagner la reconstruction

Après le succès contre Montpellier, Yannick Chandioux a d’ailleurs inclus les joueuses issues de la formation dans sa lecture positive du nouveau groupe. L’entraîneur apprécie leur écoute et leur capacité à travailler avec les recrues comme avec les rares cadres conservées. La préparation devra désormais confirmer ces premières impressions.

Quily, Ganne et Chovin ont déjà franchi une première étape en grapillant leurs premières minutes. Mujdzic attend encore la sienne. À travers elles, l’ASSE commence surtout à rétablir un lien essentiel entre sa formation et son équipe première. Guidées par Faustine Bataillard tout droit issue de la formation, elles auront un rôle à jouer au cours de la saison.

Source : AS Saint-Étienne.