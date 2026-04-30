Ce samedi soir à 20h, l’ASSE sera à Rodez dans un match où la victoire est la seule option pour espérer une montée directe en Ligue 1. Après deux défaites de suite, les Verts ont laissé leur seconde place au Mans et se doivent de la reprendre d’ici le week-end prochain. Avant ce dernier déplacement de la saison de Ligue 2, Philippe Montanier a fait le point sur les absences. Voici ses mots.

Touché à la cheville face à Troyes, Zuriko Davitashvili manquera les deux dernières journées de Ligue 2. Un coup dur pour l’ASSE qui sera donc privé de son meilleur buteur à Rodez.

Plusieurs milieux stéphanois sont également certains de ne pas pouvoir retrouver les pelouses d’ici la fin de l'exercice. Paul Eymard a été opéré du tibia, il y a une dizaine de jours et ne pourra pas exercer la moindre activité sportive pendant plusieurs mois.

Début avril, Mahmoud Jaber avait de nouveau été disponible après sa blessure à Reims, fin janvier. L’israélien a rechuté à Bastia et a dû être opéré. Il ne rejouera pas de la saison avec l’ASSE. Nadir El Jamali à quant à lui débuté sa phase de réathlétisation après sa blessure au genou.

Florian Tardieu garde l’infime espoir de reporter le maillot de l'ASSE cette saison. Si son aventure stéphanoise n’est pas officiellement terminée, il y a peu de chances de le revoir sur les terrains. L’ancien sochalien poursuit son travail individuel pour l’heure.

En défense, deux joueurs ont fait leur retour face à Troyes. Joao Ferreira à remplacé Irvin Cardona et à disputé ses premières minutes depuis sa blessure à la main, fin janvier. Plus tôt dans le match, Maxime Bernauer avait dû remplacer Chico Lamba.

Titulaire, le Portugais n’avait plus été aligné avec l'ASSE depuis le match à Reims, le 24 janvier dernier. Chico Lamba a cependant été touché et contraint de quitter ses partenaires durant la rencontre.

Le seul retour de la semaine est celui de Julien Le Cardinal. Blessé avant la rencontre face à Troyes, il a fait son retour en individuel en début de semaine. Philippe Montanier devait donner davantage d'informations à ce sujet en conférence de presse.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “ "Julien Le Cardinal est bien, on le testera demain. C’est une possibilité qu’il soit disponible ce samedi ! Victime d’une entorse de la cheville, Zuriko Davitashvili est forfait pour ce week-end, mais on verra l’évolution ensuite. C’est une fin de saison pour Chico Lamba qui a une fracture de fatigue. Aïmen Moueffek a pris un gros coup sur le mollet, on était inquiets, mais ça va mieux. On verra également le concernant demain. Il n’y a malheureusement pas de dénominateur commun pour expliquer ces blessures qui sont évidemment handicapantes, mais il va falloir trouver les vertus pour passer au-dessus de ces obstacles !"