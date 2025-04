Une semaine après s'être imposée dans le derby (2-1), l'ASSE doit désormais enchainer pour accrocher son maintien dans l'élite. Les Verts se rendent à Strasbourg pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Deux joueurs sont incertains et inquiétent.

Eirik Horneland, coach de l'ASSE, ce jeudi : "Benjamin Bouchouari, son état n'a pas changé. Il y a des chances qu'il soit forfait jusqu'à la fin de la saison. Pierre Cornud a pris un coup au genou cette semaine. Lucas Stassin et Irvin Cardona ont eu quelques soucis cette semaine. Augustine Boakye est out pour la saison, comme vous le savez.

Pour Lucas (Stassin), il se plaint d'une petite douleur sur l'avant de la cuisse. Je pense que c'est peut-être dû au travail intensif qu'il fait devant le but. Et concernant Irvin Cardona, c'est au niveau des adducteurs."

Le travail paie pour Stassin et l'ASSE

Eirik Horneland (ASSE) : "Stassin ? Il fait vraiment du très bon travail en ce moment. Il a dû jouer 15 matchs avec mois et il a trouvé 11 fois le chemin du filet. C'est vraiment une prouesse pour un joueur qui joue dans une équipe de bas de tableau. Notre manière de jouer lui convient. Je pense qu'il aime ce football. Il aime travailler dur pour l'équipe. Il aime aussi se procurer des occasions devant le but avec notre style offensif.

Et sa réussite s'explique aussi par ses coéquipiers, qui lui créent beaucoup d'opportunités, qui travaillent pour lui, comme lui le fait pour le reste de l'équipe.

Comment expliquer cette métamorphose ? C'est notre style de jeu qui lui convient bien. On a marqué 21 buts sur nos 15 derniers matchs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'occasions et forcément beaucoup d'opportunités pour les joueurs offensifs. Il a dû aussi s'adapter à la Ligue 1. Il est arrivé dans ce nouveau championnat à l'âge de 19 ans avec beaucoup d'attentes. Donc il a progressé pas à pas. Il a travaillé et c'est ce qui aujourd'hui lui permet d'arriver à ce niveau-là.

Quand je suis arrivé, Ibrahim Sissoko était sous le coup d'une suspension de cinq matchs. Lucas Stassin était l'attaquant disponible, et il correspondait à notre style de jeu. Nguessan et Ibrahima Wadji étaient évidemment disponibles, mais manquait de repères. C'est Lucas qui a pu recueillir des minutes de jeu et travailler dans notre système. C'est ce qui fait qu'il s'est établi comme le joueur le plus disponible et donc le plus utilisé."