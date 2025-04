C’est une période toujours très attendue par les supporters des différents clubs : les dates du mercato estival mais aussi hivernal sont désormais connues. Cette année, une particularité s’ajoute avec la Coupe du Monde des Clubs. Toutefois, cela ne concerne pas l’ASSE.

Que le club évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, l’ASSE devra se montrer active sur le marché des transferts. Pour continuer à bâtir un projet solide, le club devra afficher de l’ambition.

Un mercato agité à l’ASSE ?

Dans une interview parue ce mardi dans L’Équipe, le propriétaire du club, Larry Tanenbaum, a livré quelques éléments sur ses intentions. "C'est à ces trois hommes (Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, président et vice-présidents exécutifs de Kilmer Sports Ventures présents dans la pièce) de me dire ce qu'il faut faire pour construire une grande équipe. Et nous sommes parfaitement alignés sur notre ambition. Je leur donnerai donc toutes les ressources dont ils ont besoin."

Le message est limpide : l’objectif est de faire de l’ASSE un club à trophées. "Mais en arrivant dans ce Championnat, j'avais parfaitement conscience de la situation, et notre objectif reste le même : gagner des titres."

Une période spéciale avant la Coupe du Monde des Clubs, sans impact pour l’ASSE

La FIFA autorise exceptionnellement une période de transferts anticipée pour les clubs qualifiés à la Coupe du Monde des Clubs (du 14 juin au 13 juillet 2025). La LFP a donc validé une fenêtre exceptionnelle du 1er au 10 juin 2025, exclusivement destinée à ces formations. L’ASSE, non concernée, se concentrera sur le mercato estival traditionnel.

Mercato estival 2025 : du 16 juin au 1er septembre

Le marché estival ouvrira officiellement le lundi 16 juin 2025 et se clôturera le lundi 1er septembre 2025 à 20h00. Deux mois et demi d’opportunités pour peaufiner les effectifs. Un été qui pourrait s’avérer décisif pour les ambitions de l'ASSE

Mercato hivernal 2026 : un mois décisif en janvier

Le mercato hivernal débutera le jeudi 1er janvier 2026 pour s’achever le lundi 2 février 2026 à 20h00. Une période courte mais cruciale pour réajuster les effectifs en cours de saison. L’ASSE, comme tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, connaît désormais les échéances clés à venir.