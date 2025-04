L'ASSE se déplace à Strasbourg ce week-end. Objectif : enchaîner. Pas simple face à un RCSA en quête de sommet. Lima Rosenior s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi.

Liam Rosenior (Entraîneur du RCSA) : "Après tout ce qui s’est passé cette saison, le fait d’être déçu des deux matches nuls face à Nice et Monaco en dit long sur le groupe. L’état d’esprit que l’on montre depuis plusieurs mois montre qu’on est sur la bonne voie. C’est une bonne chose d’avoir ces frustrations. Il faut en revanche avoir un bon équilibre entre la frustration et la déception. On ne veut pas être trop dans les émotions."

"Il ne faut pas penser que les matches contre les équipes de bas de classement seront plus faciles. On sera jugés sur les 4 derniers matches, comme tout le monde. Il n’y a rien de pire que de jouer contre des équipes qui jouent leur survie. On a vu Saint-Etienne jouer sa vie contre Lyon et ça a payé."

Sans pression face aux Verts

Liam Rosenior (Entraîneur du RCSA) : "Je pense que les réseaux sociaux sont la normalité des nouvelles générations. C’est leur façon de communiquer. On ne peut pas les couper par rapport à cela. L’autre façon de rester calme, c’est de se dire que personne ne les attendait à cette place. Ça peut permettre de jouer sans pression et de continuer à performer."

Rosenior n'a pas aimé la pression sur l'arbitre

Liam Rosenior (Entraîneur du RCSA) : "Le match entre Saint-Etienne et Lyon était très beau avec de belles équipes. On pouvait ressentir le public et la force et la passion qu’il transmettait durant toute la rencontre.

Par rapport au geste de Stassin, je peux comprendre les deux camps. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on se jette comme ça sur l'arbitre suite à ça. "

Le RCSA au complet

Liam Rosenior (Entraîneur du RCSA) : "Même si j’avais fait un peu mes recherches sur le club et ses supporters, je n’oublierai jamais de ce premier match ici à la Meinau face à Rennes, pour leur soutien et les célébrations à la fin. Ils sont en grande partie responsables aussi de cette réussite à domicile. Tout le monde sera disponible pour samedi. Habib (Diarra) s’entraîne correctement et sera disponible également."

Concentration maximale face à l'ASSE

Andrew Omobamidele (Joueur du RCSA) avant Strasbourg - ASSE : "On veut gagner tous les matches. On va prendre match après match et les préparer comme si c’était à chaque fois une finale. Le coach a des standards assez élevés et arrive à le communiquer au groupe. On a tous cette même mentalité. Le match nul face à Nice nous paraissait comme une défaite au vu du scénario de la rencontre. C’était différent après Monaco, on pouvait se satisfaire du point ramené, même si on aurait voulu faire mieux. Ça montre l’exigence du coach et du groupe."

"L'ASSE ? Ce sont des équipes qui se battent pour se maintenir. Ça ne veut pas dire qu’ils abordent différemment ces matches. On est confiants, mais on doit rester concentré. C’est sûr que tout le monde pense que ça peut être plus facile face à ces équipes. Mais à la fin, c’est 90 minutes au cours desquels tout peut arriver. On garde la même mentalité, que ce soit Saint-Etienne, le PSG ou un autre adversaire."

Le RCSA doit se méfier des stéphanois

Andrew Omobamidele (Joueur du RCSA) avant Strasbourg - ASSE : "On est tous très excités par cette fin de saison. Mais le plus important sera de rester calme face à la pression et aux enjeux. On est très contents d’être à cette position à ce moment de la saison, mais on veut encore plus.

On a confiance en chacun d’entre nous. Il faut qu’on donne tout pour réussir à se qualifier, car c’est peut-être la dernière fois que ça nous arrive. La victoire de Saint-Etienne à Lyon n’est pas un avertissement. Je pense qu’au contraire ça illustre le fait que ça ne colle pas avoir ce qu’on peut dire sur le papier. On ne sera pas surpris par leurs capacités à être motivé pour cette rencontre."