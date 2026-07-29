La première victoire de l’été a peut-être aussi ouvert un nouveau chapitre du mercato stéphanois. Face à Montpellier, deux visages encore inconnus du groupe ont profité de cette première répétition pour tenter de convaincre Yannick Chandioux.

Les Vertes se sont imposées 1-0, ce mardi, face au Montpellier FC, pensionnaire de Première Ligue. Au-delà du résultat, l’entraîneur stéphanois a pu observer ses onze recrues, mais aussi Hannaa Chamsoudine et Jalia Chabourine, actuellement mises à l’essai. Toutes deux ont été utilisées sur un couloir lors de cette rencontre.

Deux jeunes attaquantes qui connaissent la Seconde Ligue

À 19 ans, Hannaa Chamsoudine sort d’une saison avec le Stade de Reims. Formée auparavant au Paris Saint-Germain, l’attaquante a disputé 14 rencontres de Seconde Ligue, pour environ 800 minutes de jeu et deux buts. Répertoriée comme attaquante, elle possède déjà plusieurs expériences sur les côtés. Un rôle dans lequel elle a également été observée face à Montpellier.

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Jalia Chabourine arrive, elle, du Mans. Âgée de 20 ans, elle a participé à sept matchs de championnat la saison passée, avec une titularisation et un but. Celui-ci avait été inscrit dès la première journée, dans le temps additionnel, pour sceller la victoire mancelle contre Toulouse. Son temps de jeu est resté limité par la suite, mais son profil appartient bien au secteur offensif, principalement en tant qu’ailière gauche.

Une dernière place à gagner dans l’attaque des Vertes

Leur présence ne doit rien au hasard. Après onze arrivées, Yannick Chandioux avait récemment confirmé au Progrès que le recrutement n’était pas totalement terminé : « On recherche encore une attaquante ». Le technicien souhaite compléter un secteur profondément renouvelé après les départs de six joueuses offensives.

Chamsoudine et Chabourine semblent donc se disputer cette dernière place, sans que le club ait encore arrêté son choix. Leur utilisation sur les ailes à Montpellier permet d’envisager le secteur privilégié que le staff cherche à renforcer. Toutes deux ont été essayée sur le couloir gauche, chacune a eu droit à sa mi-temps de temps de jeu. Hanna Chamsoudine tout d’abord lors du premier acte, puis Jalia Chabourine lors du second.

Ce premier test victorieux a lancé leur audition. Les prochaines rencontres de préparation permettront désormais de départager deux jeunes attaquantes qui connaissent déjà la Seconde Ligue. Pour elles, les matchs amicaux comptent donc un peu plus que le résultat : chaque minute peut les rapprocher d’un contrat dans le Forez.

Source : AS Saint-Étienne.