Entre une qualification au bout du suspense face à Rodez, un maintien crucial de la réserve en National 3, les premiers départs au centre de formation et les rumeurs mercato, l’actualité de l’ASSE a encore été particulièrement dense cette semaine. Voici les quatre informations qu’il ne fallait surtout pas manquer du côté de Saint-Étienne.

Nouvelle session de barrages cette saison pour l’ASSE. Ce sont les joueurs de Rodez qui se sont dressés sur la route des Stéphanois pour ce premier tour de force. Après avoir écarté le Red Star, Rodez débarquait dans le Forez fort d’une dynamique impressionnante de 20 matchs consécutifs sans défaite.

Face à cette machine à gagner, la rencontre s'est avérée particulièrement laborieuse pour Saint-Étienne. Toujours privé de quelques cadres, le club stéphanois n'est pas parvenu à forcer la décision durant le temps réglementaire. Il convient toutefois de saluer l'impeccable solidité de l'arrière-garde des Verts, qui a su faire le dos rond.

C’est alors que le match a basculé dans l'irréel. Coup de poker du staff : l’entrée en jeu de Brice Maubleu spécialement pour la séance de tirs au but. Le gardien a démarré son show en repoussant les deux premières tentatives adverses. En écœurant les tireurs ruthénois avec deux arrêts supplémentaires, il offre la qualification aux Verts au bout du suspense, après le passage de dix tireurs ! Prochaine échéance : la double confrontation face au 16ème de Ligue 1.

La réserve de l’ASSE se maintient !

Au terme d’une saison éprouvante, l’essentiel est assuré pour la réserve de l’ASSE : le maintien en National 3. Une issue cruciale alors que la division s'apprête à devenir le futur championnat de National 2 avec l’introduction de la Ligue 3. Pour valider leur ticket, les hommes de Sylvain Gibert avaient leur destin entre leurs mains lors de cet ultime déplacement à Cosne, une équipe déjà reléguée. Le calcul était simple : une victoire, et l'avenir était sécurisé.

Cette rencontre aura pourtant fait passer les spectateurs par toutes les émotions. Les Verts ont idéalement lancé les débats en ouvrant le score grâce à Adam Baalal. Si Cosne est parvenu à égaliser en seconde période sur une Panenka audacieuse, les Stéphanois ont immédiatement réagi pour faire le break et mener 3-1. Malgré un dernier but encaissé et de longues minutes de temps additionnel particulièrement étouffantes, l'ASSE préserve son avantage (3-2) et s'offre un maintien amplement mérité !

La liste des joueurs non conservés par l’ASSE

Comme chaque été, les centres de formation français dévoilent la liste des éléments non conservés. Cette année, pas moins de 19 jeunes joueurs stéphanois vont devoir trouver un nouveau projet pour poursuivre leur progression.

Chez les plus jeunes (générations 2009 et 2010), cinq départs sont à acter. Milan Dubien, Hugo Reynoudt et Lounes El Omari quittent les U16, le staff ayant estimé la marche trop haute pour l'accession en U17 ou U19. De leur côté, Antoine Foray et Ilyes Mansouri ne poursuivront pas non plus l'aventure en U19.

Concernant la génération 2008, confrontée à la fin des contrats de stagiaires, six joueurs plient bagage : Sacha Nedic, Ismaël Verhoeven, Loevan Charros, Daniel Epanya, Noham Aini et Rayan Aït Amer. Malgré des qualités évidentes chez plusieurs d'entre eux, le club a fait le choix de s'en séparer.

Enfin, la liste s'allonge avec les départs de Maxence Tatuszka, Samy Achour, Yanis Mimoun, Ewan Hornech, Élysée Ntambu, Noa Delacroix, ainsi que les professionnels Jules Mouton et Karim Cissé. À noter le cas particulier de Sonny Yvars, qui a décliné une proposition de prolongation d'un an sous contrat amateur formulée par l'ASSE, préférant tenter sa chance ailleurs.

Giovani Versini, une cible de l’ASSE

Bien que l’avenir sportif de l'ASSE ne soit pas encore définitivement scellé, la cellule de recrutement stéphanoise s'active déjà en coulisses. Parmi les dossiers suivis de près figure l’une des révélations de la saison en Ligue 2 : Giovani Versini. L'ailier du Pau FC a littéralement explosé ces derniers mois, éveillant l’intérêt des Verts, mais également du FC Cologne, qui s'annonce comme un concurrent de poids sur ce dossier.

Meilleur dribbleur du championnat, le joueur de 22 ans possède un parcours atypique, où la résilience a fini par payer. Ses statistiques parlent pour lui : auteur de 9 buts et 4 passes décisives cette saison, il a logiquement décroché sa place dans l’équipe-type de la Ligue 2. Estimé à 4 millions d'euros, son transfert représenterait un investissement conséquent pour Saint-Étienne, mais particulièrement prometteur au vu de sa belle marge de progression.