Plusieurs visages ont fait leur retour à l'entraînement collectif de l'ASSE, ces derniers jours et pourraient offrir de nouvelles solutions à Ian Cathro. Le coach écossais pourrait récupérer plusieurs éléments. Concernant Jakob Breum, la tendance est qu'il ne soit pas dans le onze de départ à Dijon, lundi soir.

À l’approche d'un déplacement toujours périlleux sur la pelouse de Dijon ce lundi soir, le staff stéphanois enregistre enfin une bouffée d'oxygène particulièrement bienvenue. Alors que le début de saison a été rythmé par son lot de pépins physiques et de retours attendus, l'entraîneur écossais Ian Cathro pourrait bien compter sur un groupe sensiblement étoffé pour aborder cette échéance importante.

À l'Étrat, le rythme monte d'un cran avec la réintégration de plusieurs éléments absents des terrains depuis de longues semaines, voire plusieurs mois. Une dynamique positive qui tombe à point nommé alors que les Verts abordent un enchaînement décisif.

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Deux absents de longue date de retour avec l'ASSE

La plus grande satisfaction de la semaine concerne sans doute la présence de Chico Lamba aux séances collectives. Le joueur, éloigné de la compétition depuis de très longs mois, a franchi une étape capitale dans son processus de reprise. Voir le défenseur central retoucher le ballon aux côtés de leurs coéquipiers sans appréhension apporte un sourire immédiat à l'ensemble du groupe.

Pour Chico Lamba, ce retour aux affaires offre une solution supplémentaire à moyen terme dans un secteur défensif qui a d'ores et déjà connu plusieurs bricolages. Sa présence physique, son sens de l'anticipation et son impact dans le domaine aérien manquaient grandement au collectif stéphanois. Absent depuis sa sortie contre Troyes, le 25 avril dernier, le portugais apporte une nouvelle solution dans l'axe défensif ligérien. Il aura besoin encore de quelques séances avant d'apparaître en competitions officielles.

De son côté, Nadir El Jamali pourrait rapidement se voir propulser sur la feuille de match. Le milieu offensif avait été opéré du genou mi-février et n'a plus joué depuis la rencontre face à Montpellier. Lors de ses débuts, Philippe Montanier avait fait rentrer le jeune joueur formé à l'ASSE pour la dernière minute de la partie. La situation se goupille d'autant plus naturellement que le secteur offensif stéphanois doit composer avec un coup dur récent. Touché lors de la réception de Grenoble samedi dernier, Jakob Breum est contraint de lever le pied.

Comme annoncé par nos soins ce jeudi matin, le milieu offensif danois s'entraîne désormais de manière individuelle afin de soigner sa blessure musculaire. Le staff de l'ASSE ne compte prendre aucun risque inutile avec la santé de sa recrue estivale. Dans cette optique, Nadir El Jamali apparaît comme le candidat naturel pour prendre numériquement la place de Breum au sein du groupe retenu pour le voyage en Bourgogne.

Jaber de nouveau en individuel

Outre ces deux retours de longue date, les yeux sont également rivés sur Mahmoud Jaber. L'international israélien, dont le retour était vivement espéré par Ian Cathro lors du dernier rendez-vous face à Grenoble, avait finalement été absent de la feuille de match. Le staff médical de l'ASSE préférant certainement jouer la carte de la prudence.

Un contretemps frustrant pour le coach écossais qui compte énormément sur le volume de jeu de son milieu de terrain. En avril, le joueur avait pu faire son retour à la compétition face à Dunkerque. Touché à Reims, le 24 janvier, l'ancien d'Haïfa avait joué 36 minutes avant de rechuter la semaine suivante.

Le staff stéphanois ne veut prendre aucun risque avec le joueur qui a, selon nos informations, effectué plusieurs séances individuelles en début de semaine. Si Jaber a pu accumuler du travail supplémentaire tout au long de la semaine l'ASSE veut éviter toute rechute. Son profil de relayeur énergivore suscite une prudence au sein du staff.

Un groupe qui s'étoffe pour Cathro

Pour Ian Cathro, la gestion de ce groupe à nouveau plus fourni s'apparente à un luxe bienvenu. Alors que l'ASSE aborde ce match du lundi soir avec l'ambition d'enchaîner et d'imposer son statut, bénéficier de bancs de touche plus profonds et de cartouches offensives ou défensives de qualité supérieure change radicalement la donne lors des ajustements en cours de match.

La concurrence, enfin réactivée dans plusieurs secteurs clés, devrait également tirer l'exigence collective vers le haut. Reste désormais à savoir si le technicien de l'ASSE choisira d'intégrer d'emblée ces revenants dans sa rotation ce lundi soir. Nul doute, qu'aucun des revenants ne pourra débuter en Bourgogne et que le staff stéphanois va privilégier un retour progressif.

Les dernières séances d’entraînement programmées avant le départ pour la Bourgogne permettront de trancher définitivement ces cas individuels. Mais une chose est sûre : après des semaines de bricolage et de doutes médicaux, le ciel stéphanois s'éclaircit au meilleur des moments.