Áron Csongvai ne cache pas sa déception après le nul 2-2 des Verts. Alors que Saint-Étienne menait 2-0, les Messins ont arraché l’égalisation dans le dernier quart d’heure. Un scénario qui laisse forcément des regrets au milieu de l'ASSE.

L’ASSE pensait tenir le bon bout à Metz. Après une première période compliquée, les Verts avaient réussi à prendre le contrôle de la rencontre après la pause. Les buts de Pedro puis Boakye avaient permis aux Stéphanois de mener 2-0 et de se rapprocher d’une sixième victoire en sept journées.

Mais tout a basculé dans le dernier quart d’heure. Metz a profité des espaces et des erreurs stéphanoises pour revenir à hauteur. Le but de Deminguet à la 89e minute a finalement privé l’ASSE des trois points. Un résultat forcément frustrant pour Ian Cathro et ses joueurs.

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Le milieu hongrois pointe les erreurs des Verts

Áron Csongvai n’a pas cherché à masquer la déception après cette égalisation messine. Le milieu de l’ASSE estime que son équipe avait pourtant montré un visage convaincant après la pause.

« Évidemment, au vu du match, nous sommes déçus du résultat », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Le Progrès.

Le Hongrois retient notamment la maîtrise affichée par les Verts en seconde période. Saint-Étienne a imposé son jeu et a rapidement pris deux buts d’avance. Une situation idéale pour gérer la fin de rencontre.

Mais l’ASSE n’a pas su conserver cette avance. C’est précisément ce que regrette Csongvai. « On menait 2-0, et puis… Voilà. On a encaissé deux buts, ce qui est inacceptable », reconnaît-il.

Le milieu stéphanois insiste surtout sur la période qui a suivi le deuxième but. Pour lui, les deux réalisations messines ne sont pas arrivées par hasard. Elles sont la conséquence d’un relâchement collectif et d’un manque d’assurance dans la gestion du match.

ASSE Metz : « Ce n’est pas notre niveau »

Le constat d’Áron Csongvai est particulièrement clair. Pour le milieu de terrain, l’ASSE n’a pas joué comme elle aurait dû après avoir pris deux buts d’avance.

« Ce n’est pas notre niveau. Il faut donc en tirer des leçons », affirme-t-il.

Le joueur estime notamment que les Stéphanois auraient dû profiter de leur avantage pour définitivement faire la différence. Avec deux buts d’avance, les Verts avaient les cartes en main pour contrôler la rencontre et empêcher le retour du FC Metz.

Au lieu de cela, l’ASSE a laissé les Messins reprendre confiance. Le Progrès évoque également une fébrilité stéphanoise après le deuxième but, alors que Saint-Symphorien semblait progressivement perdre espoir.

Cette réaction intervient après la première défaite de la saison concédée à Dunkerque. Les Verts avaient alors perdu leur dynamique de cinq victoires consécutives. À Metz, ils semblaient pourtant en mesure de repartir immédiatement de l’avant.

Csongvai veut désormais retenir les leçons de cette soirée. La trêve va permettre aux Stéphanois de souffler avant de retrouver la compétition. « Il faudra faire pencher la balance de notre côté », prévient-il.