Explication : Le 13 décembre 2024, le Stadium a vibré lors du choc TFC-ASSE. Les Violets ont arraché la victoire grâce à un but tardif de Zakaria Aboukhlal, malgré une forte pression stéphanoise avec 61 % de possession pour les Verts.

Réponse correcte : C) Victoire du TFC 2-1.

Explication : Un ailier percutant a marqué l’histoire à Geoffroy-Guichard pour les Verts entre 2011 et 2015, puis au Stadium pour les Violets à partir de 2017, laissant son empreinte dans les deux camps.

Réponse correcte : C) Match nul.

Réponse correcte : B) Loïc Perrin.

Explication : Formé chez les Verts, un défenseur central a incarné la fidélité et la solidité à l’ASSE, devenant une icône du Chaudron avec plus de 470 matchs et un rôle de capitaine emblématique.