L’invincibilité a pris fin. Battues par Le Mans (0-2) en Coupe LFFP, les féminines de l’ASSE ont concédé leur première défaite officielle de la saison. Mais au-delà du résultat, ce revers révèle de nouvelles difficultés. Entre blessures de dernière minute, changements tactiques et calendrier chargé, Yannick Chandioux doit désormais composer avec plusieurs incertitudes. À quelques jours d’un déplacement important à Cannes, les Vertes entrent dans une période délicate.

Samedi dernier, les Amazones célébraient leur victoire face au FC Metz (2-0). Trois succès consécutifs sans encaisser, une invincibilité préservée et une place sur le podium de Seconde Ligue. Tous les voyants semblaient au vert. Quatre jours plus tard, la situation s’est compliquée.

Un onze bouleversé au dernier moment

La défaite face au Mans (0-2) n’est pas uniquement une question de réalisme. Elle trouve aussi une partie de son explication dans une préparation perturbée.

Yannick Chandioux avait prévu de faire tourner son effectif pour gérer l’enchaînement des rencontres. Mais les blessures d’Agathe Felden et Mathilde Kack, survenues à la veille du match, ont changé ses plans. « On a tout changé entre hier soir et ce matin », a confié le technicien au micro d’EVECT.

Conséquence directe, l’entraîneur a dû improviser une nouvelle organisation. Héloïse Mansuy a retrouvé la charnière centrale, tandis que Rachel Corboz et Tyler Isgrig étaient associées au milieu. Devant, deux véritables pointes occupaient l’attaque.

Dans son entretien d’après-match, Chandioux reconnaît d’ailleurs que ce dispositif n’avait pas été travaillé à l’entraînement. Une préparation contrariée qui n’a certainement pas facilité les automatismes.

Une défaite révélatrice, mais pas alarmante

Sur le terrain, les Vertes ont pourtant montré des choses intéressantes. Après 25 premières minutes encourageantes, elles ont progressivement reculé. Le Mans en a profité pour ouvrir le score avant la pause.

Les Stéphanoises ont ensuite retrouvé davantage d’intensité. Plus conquérantes, elles ont multiplié les récupérations et les situations offensives. Sans parvenir à concrétiser. Rachel Corboz avait notamment trouvé la barre transversale avant la pause. Le second but mancelle est finalement intervenu sur une transition rapide. Une action qui a définitivement compromis les espoirs stéphanois.

Chandioux refuse toutefois de dramatiser. Il souligne les progrès observés après la pause et regrette surtout les nombreuses maladresses dans la finition.

Cette défaite ne doit pas non plus faire oublier la priorité du club : la remontée en Première Ligue. La Coupe LFFP reste une compétition secondaire dans les ambitions stéphanoises. Le résultat ne coûte donc aucun point en championnat.

Une défense fragilisée avant Cannes ?

L’inquiétude concerne davantage l’état physique de l’effectif. Agathe Felden, touchée au mollet, pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. La situation de Mathilde Kack, absente après une alerte musculaire, reste également à surveiller. Ces deux absences réduisent considérablement les possibilités en défense centrale. Héloïse Mansuy représente une alternative, mais elle a elle-même connu plusieurs pépins physiques ces dernières semaines.

Autre difficulté, la jeune Noélie Chovin dispute actuellement la Coupe du monde U17 avec l’équipe de France. Une solution supplémentaire temporairement indisponible pour Chandioux.

Des interrogations entourent également Louna Belhout-Achi, concernant sa cheville après la rencontre. La gravité d’une éventuelle gêne reste toutefois à confirmer.

Cannes, premier test dans la turbulence

Les Stéphanoises devront rapidement retrouver leurs repères. Dimanche 25 octobre à 15h, elles se déplaceront à Cannes, quatrième de Seconde Ligue avec huit points. Un adversaire direct dans la course à la montée. Les Vertes, deuxièmes avec le même total mais un match en moins, restent invaincues en championnat.

Chandioux conserve d’ailleurs sa confiance dans son groupe, son travail et son état d’esprit. Reste à savoir quelles joueuses seront disponibles et comment le collectif s’adaptera.

Le revers face au Mans n’annonce pas nécessairement une mauvaise série. Mais après plusieurs semaines de progression, l’ASSE aborde désormais ses prochaines rencontres avec davantage d’incertitudes. Et dans une saison où chaque point comptera, la gestion de ces turbulences pourrait rapidement devenir déterminante.

Source : ASSE.