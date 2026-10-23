C’est un leader qui s’impose à l’ASSE. Repositionné dans l’axe par Ian Cathro, Maxime Bernauer a encore livré une copie propre face au Red Star (0-1). Leader polyvalent, le défenseur s’impose encore un peu plus comme un élément essentiel de l’effectif. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Sans le bijou inscrit par Irvin Cardona, Maxime Bernauer aurait sans doute été nommé homme du match. Aligné dans l’entre-jeu aux côtés d’Áron Csongvai, le Stéphanois a constamment gêné les offensives audoniennes. « Bernauer a fait un match de patron », souligne Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert, dans le dernier SNC.

Une prestation qui s’inscrit dans un début de saison réussi. Quatrième joueur le plus utilisé par Ian Cathro, Maxime Bernauer est un élément incontournable de ce début de saison.

« Un mec (…) avec cette polyvalence, ça peut te rendre beaucoup de services. »

Si Maxime Bernauer s’épanouit au milieu, l’ASSE aurait pourtant besoin de lui ailleurs. Egalement capable d’évoluer en défense centrale, le Stéphanois pourrait aussi être utile au poste d’arrière gauche, « notre talon d’Achille », analyse Joss Randall. A un poste où le mercato estival n’a rien apporté, l’entraîneur est amené à bricoler des solutions « entre Bernauer et Old. »

Mais, en atteste sa prestation au Stade Bauer, c’est bien dans l’entre-jeu que Maxime Bernauer semble le plus à l’aise. « C’est son meilleur poste », affirme Adrien Ponsard, chroniqueur pour Peuple Vert. L’ancien joueur de l’ASSE y voit même « le couteau suisse de Cathro. » Avec un panel de jeu large, « il a un jeu long, un jeu court, des amplitudes, il est rapide, et puis c’est un buteur », « il peut très bien jouer sur le côté gauche, il peut très bien jouer en 6. »

Cette polyvalence offre aussi des solutions en cours de match. Quand Old n’avance plus, Bernauer peut être décalé sur le côté gauche pour permettre à Jaber d’entrer au milieu, comme le souligne Joss. « Un mec dans cette équipe avec cette polyvalence, ça peut te rendre beaucoup de services. »

Un nouveau patron à l’ASSE ?

Utile sur le terrain, le Stéphanois l’est aussi dans les vestiaires. À l’aise lorsqu’il faut parler anglais, Maxime Bernauer joue le rôle de relais entre Cathro et ses joueurs depuis le début de saison. « Ça se voit au langage corporel », affirme Joss Randall. « C’est l’un des premiers que Cathro est venu voir à la fin. Il l’a pris dans ses bras. »

Vice-capitaine, il a même récupéré le brassard à la sortie de Julien Le Cardinal. Depuis quelques matchs, « il joue vraiment comme un patron au milieu. »

Ligue 2 : L’ASSE leader en force après sa victoire au stade Bauer du Red Star (0-1)